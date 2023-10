El drama de los colombianos atrapados en Israel: "Nunca habíamos vivido tanto miedo"

Los colombianos residentes o visitantes en Israel continúan compartiendo los angustiantes relatos de sus experiencias tras el inicio del conflicto desatado por Hamás. Muchos piden que el Gobierno gestione rápidamente una opción para que ellos puedan volver a casa.



Le recomendamos: Padre Chucho rompe en llanto al hablar con Caracol Ahora sobre su situación en Israel

Isabella López, una joven vallecaucana radicada en Israel, detalló que estos 4 días han sido los más angustiantes desde su llegada a Medio Oriente.

"Donde yo estoy, todos estos días han caído misiles, se han escuchado bombardeos, se han escuchado ambulancias", comentó López.

Tanto ella como su esposo, un ciudadano israelí, temen lo peor.

"Llevo 11 años acá, desde muy pequeña y nunca habíamos visto algo así como lo que pasó, nunca habíamos vivido tanto miedo", destacó.

Publicidad

María Angélica, una colombiana residente en Gaza, confesó en entrevista con Caracol Ahora que por un momento pensó que moriría.

"El día de ayer, dos misiles cayeron en esta ciudad. De verdad que fue muy angustiante, fue una zozobra horrible. Pensé que ya era la hora porque se movió mucho este edificio", explicó Angélica.

La situación ha llevado a que muchos usen la recursividad para resguardarse, especialmente quienes no tienen un búnker cerca.

Publicidad

"Las escaleras son consideradas una zona segura, entonces en mi caso nos reunimos todos los vecinos en las escaleras en el segundo piso", comentó Sara Arciniegas, una colombiana que se encuentra en Tel Aviv.

Uno de los casos de colombianos atrapados en Israel que más ha conmovido a las personas es el del grupo que fue a una peregrinación a Jerusalén en compañía del reconocido padre Chucho. En el grupo hay muchas personas mayores que requieren medicamentos.

En muchos videos ha quedado registradas las tensas disputas entre Hamás e Israel, una guerra que en tan solo 4 días ya ha comenzado a generar desabastecimiento de elementos de primera necesidad como los alimentos.

"Todos los supermercados, vacíos. Vas a un supermercado y no hay leche, no hay agua, no hay queso, no hay carnes", detalló Isabella.

Publicidad

Por el momento, la Cancillería de Colombia tiene un censo de 220 compatriotas que planean evacuar en vuelos de la Fuerza Aeroespacial que partirán a Israel en la noche de este martes, 10 de octubre de 2023.

Si se encuentra en Israel y necesita orientación del Gobierno colombiano, puede comunicarse con la línea de emergencias +972 542349992, de la sección consular de Colombia en Tel Aviv, o a través del correo electrónico ctelaviv@cancilleria.gov.co.