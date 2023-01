El drama de Siria se repite: más de 100 muertos por combates en Idlib

Yihadistas lanzaron un ataque contra fuerzas leales a Bashar Al Assad, que apoyadas por los rusos, lanzaron bombardeos en la zona. Niños, entre las víctimas.

Después de Alepo y la Guta, el drama sirio se repite en Idlib bajo los ojos de una comunidad internacional impotente y muda ante los niños que mueren bajo las bombas, los hospitales bombardeados y el flujo de desplazados.

Este mismo jueves, los grupos yihadistas lanzaron un contraataque contra combatientes fieles al régimen y mataron a 21 de ellos en los límites de la provincia de Hama, vecina de Idlib, indicó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

Precisó que el asalto fue lanzado por Hayat Tahrir Al Sham (HTS, exbrazo sirio de Al Qaida) y otros grupúsculos yihadistas.

El conflicto, que devasta al país desde 2011, ha dejado de ser portada tras la derrota territorial del grupo yihadista Estado Islámico (EI), en marzo. La indignación de los inicios cae en el olvido, pese a los intentos de las ONG por despertar a la comunidad internacional.

"El mundo entero observa la matanza, pero queda silenciada. La ONU no ha movido ni un dedo" acusa Mohammad Zahed Al Masri, de la alianza de ONG sirias (SNA).

Desde fines de abril, el régimen de Bashar al Asad y su aliado ruso bombardean los sectores yihadistas de la provincia de Idlib (noroeste), la última que no está bajo control gubernamental, además del noreste kurdo.

Más de 300 civiles resultaron muertos según el Observatorio sirio de Derechos Humanos (OSDH) y unas 270.000 personas han sido desplazadas, según la ONU. Al menos 23 hospitales y clínicas, además de colegios, han sido alcanzados por los bombardeos.

A veces, algún dirigente se indigna. "El mundo observa esta matanza. ¿Cuál es el objetivo, qué es lo que se quiere? ¡BASTA YA!" tuiteó el domingo el presidente estadounidense Donald Trump.

"Servicio mínimo"

"La situación humanitaria en Siria es crítica y ninguna opción militar es aceptable", advirtió el 7 de mayo el presidente francés Emmanuel Macron.

"Pero, ¿qué significa el tuit de un presidente? ¡Eso es un servicio mínimo!" deplora un diplomático, refiriéndose a los occidentales.

Rusia, aliado de Damasco, afirma atacar a "terroristas" en Idlib, en gran parte controlado por Hayat Tahrir al Sham.

Por su lado, el presidente Macron ha intentado, sin gran éxito, instaurar un diálogo con Moscú a través de un grupo de contacto que reúne a seis países.

Por el momento, el régimen de Asad --frenado por un acuerdo cerrado entre Rusia y Turquía, que apoya a algunos grupos rebeldes-- no ha anunciado una abierta ofensiva contra HTS.

Pero prosigue sus bombardeos y libra combates en tierra, dando a entender que aspira a reconquistar la provincia.

"Línea roja"

"Sabemos que Asad y los rusos han decidido que es necesario pasar a la ofensiva”, subraya una fuente diplomática francesa.

Para Michel Duclos, exembajador de Francia en Siria, la comunidad internacional está roída desde hace tiempo por un "sentimiento de impotencia", Y en estos casos, "se prefiere mirar hacia otro lado", dice.

"Pero también ha decaído la indignación desde Alepo (2016) y la Guta (suburbios de Damasco, 2018) hasta Idlib", se lamenta Duclos, que deplora que la comunidad se "acostumbre a los dramas humanitarios" de Siria o Yemen.

Estados Unidos y Francia advierten al régimen sirio contra el uso de armas químicas en Idlib, amenazando con bombardeos aéreos si esta "línea roja" llega a traspasarse, tal como ocurriera en 2018 en la Guta.

Además, los europeos temen el éxodo de centenares de miles de refugiados desde Idlib, donde viven tres millones de personas, hacia el viejo continente, vía Turquía.

"Es una amenaza insoportable para la estabilidad de la región y para nuestra propia seguridad", dijo a fines de mayo el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian ante la Asamblea Nacional.