El drama de un afgano que está preso en Guantánamo hace 13 años sin tener juicio

Mientras cientos de prisioneros, entre ellos altos dirigentes talibanes, han sido liberados de Guantánamo, el famoso centro de detención del Ejército de Estados Unidos , Asad Ulá Haron, que no ha sido condenado por ningún delito, sigue ahí.

"Nadie se preocupa por mi hijo, que está encarcelado en la bahía de Guantánamo. Otros prisioneros han sido liberados, pero mi hijo todavía languidece allí y no ha sido liberado. Quiero que mi hijo sea liberado lo antes posible para que regrese a casa y vea a su esposa e hija”, pide su madre, Sehar Bibi.

Haron trabajaba en la venta de miel, viajando de Peshawar a Jalalabad, en el este de Afganistán, cuando fue arrestado en 2006.

"La hija de Asad Ullah tenía nueve meses en el momento de su arresto, ahora tiene 14 años. Su esposa está enferma y queremos que lo liberen porque es inocente", sostiene su padre, Abdul Ghaffar.

La prisión se hizo famosa porque sus detenidos más importantes eran mantenidos en jaulas y por sus métodos de interrogatorio brutales.

Publicidad

"Estar en un lugar como Guantánamo, donde él dice, ‘mira, me encantaría tener un juicio, me encantaría que me llevaras a juicio y que luego, obviamente, me absolvieran para irme a casa, para que me detuvieran’. Estar allí sin juicio durante casi 14 años es inmensamente deprimente”, expone Clive Stafford Smith, abogado.

Haron fue uno de los últimos en entrar, en 2007, a Guantánamo. Allí hay otros 40 con él que se encuentran aún en una confusión jurídica.

Un registro de antecedentes penales publicado por WikiLeaks enumera varias acusaciones contra Haron, quien habría tenido vínculos con Al Qaeda, y sirvió como comandante del grupo militante Hezbi Islami.