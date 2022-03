El drama de un colombiano que estaba de turismo en Rusia y ahora quedó atrapado en ese país

Juan Sebastián Sandoval es un joven colombiano que llegó de turismo a Rusia el 19 de febrero, días antes de iniciar el ataque militar de esta nación a Ucrania. El sueño de recorrer Europa lo llevó en el momento menos indicado a este lugar, pues hoy se encuentra atrapado en ese país.

“Las personas me escuchaban hablando español o inglés y se asombraban, y decían 'por fin un turista por acá que no sea de Rusia, sino de otra parte del mundo'”, cuenta.

Dice que recién llegó notó un temor de ciudadanos extranjeros por visitar a Rusia.

“Cuando yo ingresé a Rusia había dos filas, ciudadanos extranjeros y ciudadanos de Rusia, yo era el único de la fila de ciudadanos extranjeros”, recuerda.

Aunque la invasión fue sucediendo, para él, las cosas en Rusia seguían muy normales, así que continuó con sus planes turísticos; sin embargo, las sanciones económicas de occidente empezaron a afectar al ciudadano de a pie, incluido él.

“Yo he tenido ya problemas con el uso de mi tarjeta de crédito y débito aquí en Moscú, porque, por ejemplo, voy a usar la tarjeta para pagar el metro y ya no me sirve, tengo que pagar con efectivo”, asegura.

Hasta su alimentación se ha visto afectada.

“En algunos restaurantes tampoco me ha servido mi tarjeta, yo pensé que era un problema de mi tarjeta y llamé al banco y me indicaron que mi tarjeta está funcionando de manera normal”, dice.

El problema más grave que enfrenta ahora es lograr salir de Rusia.

“Se me dio por ver en Twitter la cuenta de la aerolínea y me doy cuenta que tienen un trino diciendo que ciertos vuelos han sido cancelados hasta nueva orden incluyendo el mío, y en ese momento dije, bueno, ahora sí estoy atrapado en Rusia”, manifiesta.

Su esperanza por lograr salir se está agotando, al tiempo que su dinero se va acabando y el que tiene en el banco es, como para muchos ciudadanos rusos, inservible.

“Porque estaba buscando países para salir, pero tienen que cruzar occidente o la frontera está cerrada o el espacio aéreo está cerrado, eso sí preocupa, por supuesto, y preocupa la parte económica porque si ya hay lugares donde no puedo usar mi tarjeta de crédito seguramente se van a incrementar esos locales donde no pueda hacer compras”, agrega.

Hoy Juan Sebastián espera que la aerolínea rusa donde había comprado su tiquete le devuelva el dinero, o encuentre ayuda para adquirir uno nuevo y regresar antes de que los pocos recursos que le quedan se terminen agotando.