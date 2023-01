El extraño caso de una mujer que se paseó en tanga por un aeropuerto de México

No sabían si pretendía tomar un vuelo o estaba allí de paso, lo que sí es cierto es que la insólita escena no tenía que ver con exhibicionismo.

No es frecuente ver a una mujer viajando en paños menores, como lo hizo María en el aeropuerto de Coahuila. Verla destapada, con un pantalón tipo leggins hasta la mitad de sus muslos, despertó la curiosidad de los presentes.



Pero más allá de la sorpresa, también levantó sospechas en las autoridades, quienes se le acercaron para interrogarla.

Al sitio llegaron funcionarios de la Cruz Roja y le realizaron estudios, los cuales determinaron que la mujer sufre trastorno afectivo bipolar con existencia de fuga de ideas e hiperactividad, señala un medio local.

Médicos ordenaron internarla para protegerla y recomendaron hallar a los familiares. También se sometió a un tratamiento de medicina y terapia sicológica.