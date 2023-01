El giro inesperado que tomó caso de agresión sexual de Kevin Spacey

El joven que lo acusó decidió que no testificará en la corte por miedo a incriminarse a sí mismo.

Kevin Spacey, de 59 años y cuya carrera se vino abajo tras las primeras acusaciones de agresiones sexuales presentadas por varios hombres en su contra en noviembre de 2017, no estuvo presente en la audiencia de este lunes en la isla de Nantucket, en Massachusetts.

Fue en esta exclusiva isla donde veranean millonarios y aristócratas que el protagonista de ‘House of Cards’ y del premiado filme ‘American Beauty’ fue acusado de haber tocado el pene de un joven de 18 años, empleado de un bar, en julio de 2016, tras haberlo alentado a beber alcohol con él.

Su inculpación por atentado al pudor y agresión tuvo lugar a fines de 2018, luego del surgimiento de varias otras acusaciones de agresión sexual de jovencitos tras las huellas del movimiento #MeToo.

Ninguna de las otras acusaciones, ni en Estados Unidos ni en Londres, ha culminado por ahora en un caso penal.

En el caso en Massachusetts, el celular de la presunta víctima es clave: el joven lo utilizó para grabar la supuesta agresión, y para comentarla en mensajes de texto con su novia de entonces y con un grupo de amigos.

Pero el teléfono, que la defensa quiere examinar, desapareció, confirmaron el lunes el joven y sus padres.

Un policía dijo haberlo entregado a la familia tras haber extraído todos los datos, pero admitió que no pidió un recibo.

La familia dice que nunca lo recuperó.

Consultado largamente sobre qué hizo con el teléfono y los mensajes, el joven asegura que no borró nada.

Pero cuando se le advirtió que cualquier manipulación del teléfono podía significar una demanda en su contra, invocó la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, que permite a un testigo guardar silencio para no incriminarse a sí mismo.

La madre del joven, una conductora de televisión conocida de la región de Boston, Heather Unruh, admitió en la corte haber borrado algunas imágenes potencialmente avergonzantes para su hijo del teléfono antes de entregarlo a la policía.

Pero asegura que no eliminó nada relacionado con la presunta agresión.

El abogado de Kevin Spacey, Alan Jackson, insinuó que se suprimieron textos en los cuales su hijo -fan de Kevin Spacey- daba a entender que había consentido el toqueteo.

El juez Thomas Barrett no tomó una decisión este lunes, pero la defensa alertó de que pedirá rápidamente que se desestime el caso.

"Todo el dossier está comprometido", afirmó Jackson.

El fiscal no descartó dejar de lado la demanda, pero pidió al juez "una semana" para decidir.