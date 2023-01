El indulto con firmas para perro que mató a sus dueños tiene dividida a Alemania

Movimientos animalistas lanzaron una petición en Change.org para que Chico, un terrier Staffordshire, no fuera sacrificado.

Lezime K, de 52 años, compró a Chico para que la defendiera a ella y a su hijo Liridon, de 27 años, de un esposo violento que acaba de salir de prisión.

Por más de ocho años este can cumplió su función y le fue fiel a sus discapacitados dueños, la mujer vivía en silla de ruedas y el joven tenía una enfermedad en los huesos que le impedía moverse, hasta que un día los atacó y les quitó la vida. Según las autoridades, ambos murieron desangrados por las heridas causadas por el animal.

Las autoridades al ver la escena del “crimen”, aprehendieron al animal. Los tribunales determinaron que, debido a la gravedad del ataque, Chico tenía que ser sacrificado.

El fallo, que al principio fue aceptado sin reparos, generó el rechazo por movimientos animalistas que consideraban que el ataque no era culpa del perro.

“¿Es una tragedia la muerte de dos personas en Hannover? ¡Sí! ¿Es el perro el culpable? ¡No!, porque el problema de los ataques de perros siempre hay que buscarlo en el otro extremo de la correa”, dice una de las iniciativas creadas para salvar a Chico.

Gracias a la iniciativa se realizó una investigación más profunda sobre el hecho y sobre la vida anterior al animal. Así se pudo descubrir que el animal sufría maltrato y que su agresividad había sido causada por su propia familia.

Según una veterinaria, el can estaba predispuesto a actuar de forma violenta por un ambiente poco favorable, pues lo dejaban encerrado todo el día.

Un informe realizado por una trabajadora social que atendía a Liridon demostró que desde el 2011 se había recomendado que este terrier Staffordshire le fuera retirado a la familia ya que lo habían entrenado como una “máquina de combate”.

Frente a los antecedentes y una recolección de firmas, la justicia alemana aceptó que se cometieron varios errores frente a la decisión.

Algunas personas se han ofrecido pagarle a un refugio para que mantenga al animal.