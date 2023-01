El legado científico de Stephen Hawking que hará eterna su brillante mente

Su teoría desmintió que los agujeros negros fueran totalmente negros, pues emiten una radiación, que ha sido llamada la "radiación de Hawking".

Stephen Hawking dedicó buen parte de su saber al estudio de los agujeros negros. En sus teorías sobre estas masas estelares, que en realidad no son huecos, logró que la teoría de la relatividad general de Einstein y la física cuántica dialogaran por primera vez.

Comparado en importancia con Galileo Galilei, y considerado el ‘Einstein’ moderno, mostró que la teoría de la relatividad de este físico alemán implica que el espacio y el tiempo tienen un principio al que denominó "Big Bang", que dio origen a todo.

El insondable universo cabía más allá de su confinada existencia. Su obra ‘Breve historia del tiempo’, publicada en 1988, se convirtió en un éxito. Allí explica sus teorías que, aunque evidenciaron su genialidad, curiosamente nunca lo llevaron a ganar el premio nobel de Física. Como él mismo advirtió, sus descubrimientos no podían ser demostrados empíricamente.

Creía que la existencia de los extraterrestres era completamente racional, advirtió sobre los peligros de la inteligencia artificial y, como hombre de ciencia, creía que el universo estaba dominado por sus leyes, no por Dios.

Conozca más del científico:

El fin de la raza humana y otras frases que inmortalizaron a Stephen...