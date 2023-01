El llanto de un hombre rodeado de niños ahogados: se conocen nuevas imágenes del horror en Siria

Otras escenas son tan dramáticas que no pueden mostrarse. EE. UU., Gran Bretaña y Francia están de acuerdo en que debe haber una respuesta.

El presunto ataque químico en Siria aumentó los riesgos de una escalada del conflicto con múltiples actores con intereses contrarios.

Washington y varias capitales de occidente amenazan con una respuesta militar inminente contra el régimen de Bashar al Asad.

Rusia, que niega toda utilización de armas químicas, ha multiplicado las declaraciones de apoyo a su aliado y los llamados a realizar una investigación "imparcial". Pide que se abstengan de atacar porque de lo contrario habrá "graves consecuencias".

Desde el inicio de la crisis, Moscú y el régimen sirio no han dejado de acusar a Washington y las potencias occidentales de buscar un "pretexto" para atacar a Siria, que puso a su ejército en estado de alerta por los próximos tres días.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov afirma desde mediados de marzo que los rebeldes sirios estaban preparando "provocaciones recurriendo a armas químicas, especialmente en Guta Oriental".

El jefe del Estado Mayor del ejército ruso, Valeri Guerasimov, había reiterado que tomaría "medidas de respuesta" en caso de amenaza contra las vidas de los soldados rusos en Siria.

"Moscú sabe bien que un ataque (contra las fuerzas estadounidenses) conllevará represalia y no es seguro que Rusia salga victoriosa en un conflicto como tal", dijo el especialista en el conflicto sirio Alexéi Malashenko.

"Rusia podría perder aliados como Turquía o incluso Asad. Tiene solo una salida: quedarse quieto y aguantar el golpe", agregó.

Y mientras los lideres deciden qué hacer, cientos de rebeldes sirios y sus familias están saliendo de Duma. Aceptaron rendirse y partir a cambio de liberar centenares de rehenes leales al Gobierno.

