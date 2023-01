“Él me dijo varias veces que no quería ir”: novia del periodista Khashoggi rompió su silencio

Hatice Cengiz aseguró que el comunicador saudí, que fue asesinado, temía ser interrogado en la visita al consulado de su país. Exigió justicia.

"Pido que todos los responsables implicados en esta barbarie, desde el más bajo hasta el más alto nivel, sean castigados", declaró Hatice Cengiz en una entrevista al canal Habertürk.

Publicidad

Jamal Khashoggi, de 59 años, colaborador de The Washington Post, fue asesinado el 2 de octubre en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, a donde fue para obtener un documento administrativo que le permitiese casarse con Cengiz.

Esta última, que le esperaba delante del edificio, preocupada porque no le veía salir, alertó a las autoridades turcas.

"Me puse a temblar cuando comprendí que algo le había pasado", contó a Habertürk entre sollozos. "De repente, un inmenso miedo se apoderó de mí".

Después de varias horas de espera, Cengiz indicó que había llamado a la recepción del consulado para señalar que Khashoggi no había salido. "Me contestaron que no quedaba nadie en el interior".

Publicidad

Entonces, Cengiz llamó a un amigo del periodista, Yasin Aktay, que es uno de los consejeros del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La Policía recibió la alerta y se puso en marcha una investigación.

Según Ankara, el periodista fue asesinado por un equipo de 15 agentes sauditas llegados especialmente para esta operación.

Publicidad

Riad, después de haber negado la muerte del periodista, reconoció que este había sido asesinado, pero habló de una operación "no autorizada" que se habría realizado sin el conocimiento del poder.

"Nunca se me había pasado algo así por la cabeza", dijo Cengiz, que precisó que el consulado no le había autorizado a entrar con su prometido.

El viernes todavía no se había hallado el cuerpo de Khashoggi, 24 días después del asesinato.

Más sobre esta noticia:

Publicidad