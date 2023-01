El misterioso robo de un inodoro de oro avaluado en más de cinco millones de dólares

La pieza fue hurtada del lugar de nacimiento del dirigente británico Winston Churchill. Hay un detenido, pero el artículo no aparece.

Un grupo de ladrones robó el inodoro de oro de 18 quilates de una exposición de arte en el Palacio Blenheim de Gran Bretaña, dijo la Policía, explicando que el robo causó además inundaciones en el lugar, incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La pieza, que se usa como un inodoro normal, es obra del artista italiano Maurizio Cattelan y tiene por título "América". Fue expuesta una vez en el museo Guggenheim de Nueva York y prestada al presidente estadounidense Donald Trump.

"Cuando me despertaron para darme la noticia pensé que era una broma: '¿quién va a ser tan idiota como para robar un inodoro?', pensé. Se me olvidó durante una fracción de segundo que era de oro", dijo Cattelan en un texto enviado al diario New York Times.

"Quiero ser positivo y pensar que este robo está inspirado por la ideologia de Robin Hood", personaje de ficción que robaba a los ricos para entregar su botín a los pobres, prosiguió el artista.

Un hombre de 66 años fue arrestado por el robo en este palacio del siglo XVIII de Oxfordshire, donde una exposición de las obras de Cattelan se inauguró el jueves, pero la obra de arte no ha sido recuperada hasta el momento.

"Los delincuentes irrumpieron en el palacio durante la noche y dejaron el lugar a las 4:50 AM. Nadie resultó herido durante el robo", dijo la Policía local.

"El robo ha causado importantes daños e inundaciones porque el inodoro estaba unido a la tubería del edificio. Creemos que el grupo de delincuentes utilizó al menos dos vehículos durante el robo", explicó el inspector Jesse Milne.

El palacio de Blenheim se mantuvo cerrado al público el sábado por la mañana. La residencia, en la que vive el duodécimo duque de Marlborough y su familia, fue también el lugar de nacimiento del dirigente británico Winston Churchill.