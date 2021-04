El momento más feliz: encontró un corazón que salvara su vida justo el día que nació su hijo

Aquejado de una grave enfermedad cardiaca, un español esperaba en el hospital a que su mujer diera a luz cuando en una suerte de casualidades fue informado de que estaba disponible un corazón. Mientras era sometido al trasplante, a pocos metros nacía su primer hijo.

Sucedió el martes 6 de abril, día que para Antonio Salvador, de 39 años, es el más importante de su vida.

Antonio había estado esperando por años por un nuevo corazón y fue en el hospital Gregorio Marañón de Madrid donde una coincidencia inesperada hizo el milagro.

“Cuando estábamos en el paritorio llamaron a mi marido y le dijeron que habían conseguido un corazón para él, muy apropiado. Él estaba en el Gregorio Marañón y yo estaba en la maternidad del Gregorio Marañón y yo le miraba y decía: no estoy dando crédito, no me puedo creer que después de diez años estemos esperando lo más maravilloso de nuestra vida y coincida con que él va a recibir la vida que necesita, porque sin ese corazón pues no podría seguir mucho más tiempo”, contó Ana María González, la esposa de Antonio.

El hombre no quería perderse el nacimiento de su hijo.

“Hubo un momento de shock en que dudé decir: ¿qué hago? Dejo pasar, pero, claro, es que hay veces en que el tren pasa solo una vez y que el tren exacto que tienes que coger es el que pasa. Entonces, hablándolo, le dije al doctor que me dejase 3 minutos, hablé con mi mujer. Ella me decía: es que lo tuyo es muy importante, esto sé que es muy importante, pero a ver, si podemos celebrar dos cosas buenas al mismo tiempo”, contó el afortunado paciente.

Víctima de una paro cardiaco en 2002 cuando salía del metro en Madrid, Antonio fue reanimado por una enfermera del hospital Gregorio Marañón.

"Una miocardiopatía, en el caso de Antonio, es una enfermedad del músculo cardíaco que no tiene una cura y va deteriorando el corazón progresivamente hasta que por fallo de bomba, por aumento de presiones, ya no puede funcionar”, explicó Eduardo Zataraín, cardiólogo del hospital Gregorio Marañón de Madrid.

La noticia del trasplante y del nacimiento parece sacada de un guion de televisión.

"En este año tan duro que llevamos, que ha habido momentos, pues que pasen estas cosas que solo crees que van a pasar en las películas o en las series…”, dijo sorprendida Verónica Hernández, enfermera del Gregorio Marañón.

"Tengo unas ganas enormes de achucharle, bueno a toda mi familia, pero sobre todo a él. Es que no le conozco, le conozco por videollamada, por fotografía", manifestó Antonio sobre la expectativa que tiene de conocer a su bebé.

Desde 2002, Antonio decía celebrar "dos cumpleaños", uno por el día de su nacimiento y otro por el día en que fue reanimado, cuando le "salvaron la vida"; ahora al parecer la familia celebrará "cuatro cumpleaños".