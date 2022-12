El mundo celebra los veinte años de la web libre y accesible

Hace dos décadas World Wide Web, o simplemente la web, permitió el uso de esta tecnología para todo tipo de personas y no solo para los físicos, lo que cambió la forma de comunicarse, de trabajar, de innovar y de vivir.

"Del mundo de la investigación privada a la enseñanza, la web ha revolucionado todos los sectores de la sociedad. Esta tecnología es un ejemplo claro de la manera en que la sociedad recoge los frutos de la investigación", afirmó en un comunicado de prensa el director del Centro Europeo de Física de Partículas (CERN), Rolf Heuer.

La web fue concebida y desarrollada inicialmente para que los físicos que trabajaban en universidades e institutos de todo el mundo pudiesen intercambiar informaciones.

La invención de la web simplificó radicalmente la forma en que la información podía ser compartida, al crear un código que permitió la elaboración de páginas en las que se podía incluir texto y, con el paso de los años, imágenes y contenido multimedia.

Con la World Wide Web, Berners-Lee daba uso a internet para crear una red que permitía a los físicos del CERN leer y publicar documentos, así como establecer enlaces entre ellos.

Esta tecnología era especialmente útil para proyectos punteros de esta institución, como el Gran Acelerador de Partículas (LHC), que generaban una gran cantidad de información que necesitaba ser accesible a gran cantidad de personas.

La web cumplió esa función en el mundo académico durante sus primeros cuatro años de vida, la de ser "una piscina de información que pudiera crecer y evolucionar", como la describió el propio Berners-Lee.

Sin embargo, la autorización para que la web fuese utilizada de manera libre y generalizada permitió su expansión y dio paso a la revolución de la información en todos los sectores de la sociedad.

En esta época ya existían algunos sistemas de búsqueda documental que utilizaban internet, como los llamados WAIS y Gopher, pero la simplicidad de la web y el hecho de que fuese accesible de forma gratuita permitieron que esta herramienta fuese desarrollada y adoptada inmediatamente por la sociedad.

El primer sitio web en el CERN y en el mundo fue destinado al proyecto World Wide Web y surgió del ordenador NeXT de Tim Berners-Lee.

Esta página describía las características de la web, la forma de acceder a los documentos de otras personas y la manera de configurar un servidor propio.

"Si el ordenador NeXT se encuentra aún en el CERN, el primer proyecto web del mundo no está disponible en línea en su dirección original, desgraciadamente", lamentó la institución.

En este sentido, anunció que pondrá en marcha un proyecto para restablecer el primer sitio web, con motivo del aniversario de la publicación del documento que autorizaba su uso libre.

Actualmente un tercio de la población mundial utiliza internet, donde se estima que cada año se intercambian unos 330 pentabytes de datos, lo que equivale a mandar 20 veces cada letra escrita en todos los libros publicados a lo largo de la historia.

Ginebra (Suiza)