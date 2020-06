“El mundo será más débil después de la pandemia”, asegura expresidente de Brasil

En entrevista con María Alejandra Villamizar, de Noticias Caracol, Fernando Henrique Cardoso, uno de los políticos y pensadores más importantes de América Latina, habló sobre las consecuencias de la pandemia para la humanidad, la globalización, la necesidad de liderazgo, el poder y la necesidad del equilibrio ecológico mundial.

“Yo creo que no es solamente América Latina, es un problema generalizado. El mundo que va a salir de esta pandemia es un mundo más débil económicamente, más desconfiado de la conducción política que hay en el mundo y por ahí va. Por consecuencia vamos a necesitar de más intercambio (…) hay que replantear las formas de actuación colectiva y solidaridad, vamos a necesitar de los demás. Un país como Colombia, como Brasil, va a necesitar de apoyo internacional. Habrá una reorganización del mundo”, afirma el expresidente.

Acerca de las protestas que había en las calles antes de la pandemia, Cardoso dice que son producto de una visible desigualdad y que, una vez finalizada la crisis por el coronavirus, “la gente va a gritar, a protestar, quiere más y debemos estar preparados para darles más (…) La labor de reconstrucción de la sociedad va a ser muy dramática, difícil, pero necesaria”.

Para Cardoso, la salida de la crisis que llegará luego de la difícil situación económica generada por el COVID-19 y las medidas tomadas para enfrentar el brote requiere de liderazgo: "No basta automáticamente que las cosas ocurran, tiene que ser que se dibuje un camino y que el pueblo acepte ese camino. No se puede marchar solo, no se puede decir yo tengo la verdad. No. Hay que preguntarle a la gente: ¿estamos de acuerdo?, ¿no estamos de acuerdo?”.

Y hace énfasis en que un líder es quien “sea capaz de influenciar a las personas, no quien se capaz de dar odio”.

En el diálogo también advirtió que “hay que mantener un equilibrio ecológico. Yo sé que es costoso. Hay que respetar la capacidad productiva del país, respetar los intereses del Estado, pero hay que respetar los de la humanidad también”.

Aseguró que no es pesimista, que su tendencia es escuchar y sacar lo positivo y no lo negativo, por lo que invitó a “comprender el momento actual (…) pero sin certidumbre: qué sé yo qué va a pasar mañana. Yo puedo dar mi opinión, pero respetar a los demás también”.

“Yo no sé si tengo sabiduría, pero prefiero intentar tenerla que (tener) poder. El poder me gustó, pero es un momento que pasa”, puntualizó.