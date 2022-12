El nombre de Chávez, muy vivo en campaña presidencial venezolana

En el discurso de cierre de Nicolás Maduro, el apellido del expresidente fue mencionado hasta el cansancio.

Hugo Chávez Frías, muerto por cáncer el pasado 5 Marzo, está presente en esta campaña.

Nicolás Maduro y su equipo de gobierno han hecho todo lo posible para mantenerlo vivo y eso es algo que la gente percibe en las calles.

"Como dijo Maduro: él ha sido el rey de los más desposeídos. Chávez vive en nuestra sangre y nuestra piel. Por toda la vida", dijo una simpatizante de la campaña oficialista.

Los analistas de la política local también reconocen la omnipresencia del líder socialista, aunque algunos subrayan la ausencia de la verdadera fuerza independiente de Maduro.

Juan Martín Echeverría, abogado y analista político, opina que "la campaña se ha manejado desde un punto de vista de propaganda y le han sacado demasiado provecho. Pero a su vez, Maduro no ha buscado un perfil propio".

En la campaña nadie habla de las virtudes de Maduro o de sus planes, el mensaje es sobre la continuidad.

Miguel San Martín, jefe de información de El Universal, opina que "Chávez está presente en estas elecciones, no solo por su legado, bueno o malo, pero también a través del aparataje publicitario que logró mantenerlo presente en los avisos publicitarios y la repetición del mensaje en el que se muestra a Chávez pidiendo que en su ausencia voten por maduro"

Y aunque ya no esté, sus 14 años de Gobierno dejaron una huella que para siempre servirán de referente en esta nación.