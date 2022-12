El papa bromeó y aconsejó a jóvenes con discapacidades a través de hangout

Los chicos con los que habló fueron Isabel, que nació en España y es ciega; Bautista, también de España y autista; Pedro, que padece una malformación congénita y es de Brasil; o Elvira y Alicia, ambas de España y con síndrome de Down.

También participaban Isaiah, que padece de hipotiroidismo congénito y es de Estados Unidos; y Manoj, procedente de la India y sordo de nacimiento.

Las conversaciones tuvieron lugar en el Aula del Sínodo del Vaticano que clausuró el IV Congreso Mundial Educativo de la entidad social vaticana "Scholas Occurrentes" (escuelas para el encuentro) que se ha celebrado desde el 2 de febrero bajo el lema "Responsabilidad social educativa. Una labor de todos los actores".

El acto de conclusión comenzó a las 4:00 p.m., hora local, y se desarrolló en un ambiente de alegría y cordialidad, en el que no faltaron las bromas.



La espontaneidad de algunos de los niños hizo sonreír a Jorge Bergoglio en varias ocasiones, como cuando Alicia le preguntó si le gusta descargar fotografías en el ordenador, a lo que el papa Francisco respondió no sabe utilizarlo y que es "un tronco con la máquina".

O cuando Bautista le confesó que usa su tableta electrónica para "tomar fotos" y acto seguido le preguntó al obispo de Roma si también él tiene una, lo que despertó la sonrisa amable del pontífice cuando respondió con una negativa.

Pero en este evento también hubo tiempo para los consejos del máximo representante de la Iglesia católica.

El papa Francisco aprovechó la entrevista con Isaiah para explicarle que cuando el ser humano se enfrenta a situaciones complicadas, "no hay que enojarse", sino que "hay que buscar la manera de superarlas".

"Y, si no es posible, aguantar hasta que se dé la posibilidad de superarlas. No hay que asustarse nunca con las dificultades. Nosotros somos capaces de superarlo todo. Solo necesitamos tiempo para comprender, inteligencia para encontrar el camino y coraje para seguir adelante", agregó.

También a Manoj le insistió sobre la importancia del diálogo entre los seres humanos porque "cuando uno se comunica, da lo mejor que tiene dentro y recibe también lo mejor que tienen dentro otras personas".

"La vida es un lindo tesoro, pero solo tiene sentido si la compartimos", les aseguró.

Al término del acto, que duró cerca de una hora, el papa Francisco dirigió a los presentes un mensaje en "homenaje a los docentes".

"Pensaba que solo ocurría en algunos países de Latinoamérica, pero me he dado cuenta de que ocurre en todo el mundo. El pacto educativo que se da entre la familia y la escuela está roto, muy roto, y no se puede pegar", subrayó.

Y añadió: "Sea la sociedad, sea la familia o las instituciones delegan la educación en los docentes que, generalmente mal pagados, tienen que llevar sobre sus espaldas esta responsabilidad y, si no logran el éxito, se les recrimina".

Por ello, rindió "homenaje a los docentes porque se han encontrado con esta papa (patata) caliente en la mano y aun así han seguido adelante".

El pasado septiembre, el papa Francisco acompañó el lanzamiento de la plataforma de educación en línea "Scholas" a través de su primer encuentro virtual con jóvenes, procedentes de El Salvador, Turquía, Australia, Sudáfrica e Israel.

Seis meses después, se ha vuelto a conectar con sus interlocutores a través de una aplicación de mensajería instantánea, que ha podido ser seguida por personas de todo el mundo en la red de vídeos Youtube.

En el marco de este congreso educacional de "Scholas Occurrentes", una delegación del equipo de fútbol F.C. Barcelona viajó hoy al Vaticano para firmar un acuerdo con esta entidad social que consistirá en grabar y difundir vídeos de apoyo con sus jugadores y formar a educadores.