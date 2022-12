El papa dice que la Iglesia no debe ser un elemento decorativo

El papa Francisco afirmó que la Iglesia católica debe sorprender y no ser sólo un elemento decorativo, durante su mensaje durante el rezo del Regina Coeli desde la ventana del palacio pontificio.

En su alocución dedicada a la celebración de Pentecostés, el papa aseguró que "la Iglesia está llamada a sorprender" y que "no se resigna a ser un elemento decorativo. Es una Iglesia que no duda en salir fuera, a encontrarse con la gente, para anunciar el mensaje que le ha sido encomendado, incluso si ese mensaje molesta e inquieta a las conciencias".

La Iglesia "nace una, universal, abierta, para abrazar al mundo sin capturar, como la columnata de la Plaza de San Pedro, cuyos dos brazos se abren para acoger y no se cierran para retener", agregó.

Para celebrar Pentecostés, el papa había oficiado una misa esta mañana en la basílica de San Pedro y en la homilía afirmó que "un cristiano sin memoria no es un verdadero cristiano". Es un hombre o una mujer prisionero del momento que no sabe hacer tesoro de su historia, no sabe leerla y vivirla como historia de salvación", dijo.