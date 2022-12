El papa dice que no tolerará los abusos de religiosos sobre menores

El papa Francisco aseguró que no tolerará los abusos a menores por parte de religiosos, que se investiga actualmente a tres obispos por esa causa y "se está estudiando la pena" a aplicar a uno de ellos.

Un sacerdote que comete ese tipo de actos "traiciona el cuerpo del Señor, como en la misa negra", aseguró según la agencia italiana Ansa el pontífice, quien anunció que la semana próxima celebrará una misa en el Vaticano con la asistencia de ocho víctimas de pederastia.

"Sobre esto tiene que haber tolerancia cero", afirmó el papa argentino a los periodistas durante el vuelo que le devolvió a Roma desde Tierra Santa, donde realizó una visita oficial de tres días.

"No hay privilegios en este tema de los menores", aseguró el papa, quien el pasado mes de abril pidió perdón por primera vez en nombre de la Iglesia Católica por los casos de religiosos involucrados en abusos sobre menores.

Las palabras del papa se conocen a la semana siguiente de que Naciones Unidas considerara que el Vaticano ha violado la Convención contra la Tortura en los casos en los que podía haber impedido abusos sexuales y no lo hizo, o en las ocasiones en que ni investigó ni denunció los hechos delictivos.