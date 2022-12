El papa Francisco sorprende con estas nuevas frases

Aquí algunas de las frases del documento, publicado este martes:

- "¡Dios nos libre de una Iglesia mundana bajo ropajes espirituales o pastorales!".

- "La Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas".

- "Es necesaria una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están"

- "Es necesaria una reforma de estructuras eclesiales para que todas ellas se vuelvan más misioneras".

- "Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo".

- "Tener los templos con las puertas abiertas en todas partes para que todos los que buscan no se encuentren con la frialdad de unas puertas cerradas".

- "La Eucaristía no es un premio para los perfectos sino un generoso remedio y un alimento para los débiles".

- "Prefiero una Iglesia herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y las comodidades, preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos".

- "¡Cuántas guerras en el seno de la Iglesia!"¿A quién vamos a evangelizar con esos comportamientos!"

- "Es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia".

- "Las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres (...) no se pueden eludir superficialmente".

- "Esa economía mata. Porque predomina la ley del más fuerte".

- "Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad...la vida de los pobres!"

- "No debe esperarse que la Iglesia cambie su postura sobre esta cuestión (aborto). No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana".

- "El diálogo interreligioso (...) es una condición necesaria para la paz en el mundo".

- "No puede ser que no sea noticia que muera de frío un anciano en la calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa".

- "Vivimos ante una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta, que han asumido dimensiones mundiales".

- "El dinero debe servir y no gobernar".

- "La política, tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común".

- "Hasta que no se acabe con la exclusión y la injusticia dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia".

- "Es indispensable prestar atención (...) a los sin techo, los toxicodependientes, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos cada vez más solos y abandonados, etc".

- "El verdadero islam y una adecuada interpretación del Corán se oponen a toda violencia".

- "¡Ruego, imploro humildemente a esos países que den libertad a los cristianos para poder celebrar su culto y vivir su fe, teniendo en cuenta la libertad que los creyentes del islam gozan en los países occidentales!".