El papa Francisco tiene ya más de 12 millones de seguidores en Twitter

La cuenta en Twitter del papa Francisco, @Pontifex, superó el 24 de febrero la cifra de doce millones de seguidores, según se destacó este martes en la presentación de un estudio sobre el impacto del pontífice en internet.

El estudio, titulado "Internet loves Pope Francis", fue realizado por la empresa 3rdPlace para la red católica Aleteia.org entre marzo y noviembre de 2013, y se presentó en el Mobile Word Congress que se celebra en Barcelona.

Bergoglio fue elegido pontífice el 13 de marzo de 2013 en sustitución de Benedicto XVI, quien había renunciado algunas semanas antes.

Entre otros datos, el estudio apuntó que en su primer año de presencia en la red el papa Francisco fue el líder internacional con más menciones en internet, 49 millones, de las que tres cuartas partes fueron generadas en Twitter y el resto en portales de noticias y otros medios de comunicación.

Esto se debe, principalmente, a que sus palabras en Twitter tienen una media de 6.637 retuits, que hacen de él el líder mundial con mayor eco directo en esta red social, por delante del presidente de EEUU, Barack Obama, que tiene una media de 2.309 por mensaje.

La cuenta @Pontifex lleva en activo desde el 12 de diciembre de 2012, cuando la inauguró el predecesor de Francisco, Benedicto XVI, quien insistió en varias ocasiones en la importancia de que la Iglesia use los medios de comunicación a su alcance.

Actualmente, la versión con más seguidores es la cuenta del papa en español, con 4,9 millones de seguidores, aunque los tuits también pueden leerse en inglés (unos 3,7 millones de seguidores), italiano (1,5 millones), portugués (más de 960.000), francés (cerca de 244.000), latín (cerca de 219.000), polaco (unos 189.000), alemán (más de 174.000 seguidores), y árabe (más de 113.000).

El estudio reveló que el papa Francisco lidera también las búsquedas en Google, con 1.737.300 registros.

Además, analizó las temáticas a las que quedan vinculadas sus menciones en la red y estableció que en un 21 % se refieren a cuestiones políticas o económicas y sólo en un 4 % son estrictamente religiosas.

El presidente de Aleteia e integrante del Consejo de Comunicaciones Sociales de la Santa Sede, Jesús Colina, destacó que el papa Francisco obtiene estos buenos resultados en la red a pesar de no contar con una página oficial de Facebook, porque "el Vaticano no sabe cómo gestionar la interactividad y responder a miles de mensajes".

Este liderazgo llama la atención si se tiene en cuenta que el papa Bergoglio no teclea los tuits que escribe, que no llegan a uno al día, y además "no tiene teléfono móvil, ni lo quiere tener", según reveló Colina.

El presidente de Aleteia destacó el enorme potencial de crecimiento futuro que tiene el mensaje del papa en la red, según revela el estudio, ya que indica que en países como México, Argentina o España, sus seguidores representan tan solo el 5,41 % de los millones de católicos residentes con acceso a internet.