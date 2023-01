El papa invita a los 'millennials' a vivir más allá de las redes

"No basta estar todo el día conectado para sentirse reconocido o amado", dijo Francisco durante una masiva vigilia en Panamá.

El papa Francisco invitó este sábado a la juventud católica a experimentar "algo más grande" que la vida en las redes sociales durante este evento, que congregó a 'millennials' de unos 150 países.

Francisco, quien suma más de 44 millones de seguidores en Twitter en cuentas en nueve idiomas y 5,8 millones en un único perfil de Instagram, llamó la atención sobre la "cultura del abandono" que se refuerza entre los jóvenes por la falta "de espacios reales desde donde sentirse convocados".

"No basta estar todo el día conectado para sentirse reconocido o amado. Sentirse considerado e invitado a algo es más grande que estar en la red", recalcó el pontífice argentino, de 82 años.

En la apertura de la vigilia de la Jornada Mundial de la Juventud, que se lleva a cabo en el Metro Park, a las afueras de la Ciudad de Panamá, Francisco le habló a los jóvenes en el lenguaje de las nuevas tecnologías, pero invitándolos a vivir más allá de las comunidades virtuales.

"Esa vida no es una salvación colgada 'en la nube' esperando ser descargada, ni una 'aplicación' nueva a descubrir (...) Tampoco un 'tutorial' con el que aprender la última novedad", dijo el jefe del Vaticano.

Francisco aprovechó su encuentro con las nuevas generaciones de católicos para denunciar los problemas que les acechan: "Sin trabajo, sin educación, sin comunidad, sin familia (...). Estos cuatro 'sin' matan".

El papa invitó a los jóvenes a ser 'influencers' con un mayor sentido de pertenencia.

"Ser un 'influencer' en el siglo XXI es ser custodios de las raíces, custodios de todo aquello que impide que nuestra vida se vuelva gaseosa, se evapore en la nada. Sean custodios de todo aquello que nos permita sentirnos parte los unos de los otros", sostuvo.

Por último, les pidió "abrazar la vida" en medio de cerrados aplausos y un despliegue de luces propio de un gran espéctaculo.

Francisco culminará su visita de cinco días a Panamá con una misa a cielo abierto, en la que se espera al menos a siete presidentes.

Jimmy Morales (Guatemala), Juan Orlando Hernández (Honduras), Salvador Sánchez Cerén (El Salvador), Carlos Alvarado (Costa Rica), Iván Duque (Colombia) y Marcelo Rebelo de Sousa (Portugal), además del anfitrión, Juan Carlos Varela, son los mandatarios confirmados por la organización.

