El papa pide a los jóvenes que no reduzcan el amor solo al "aspecto sexual"

El papa Francisco hizo hoy un llamamiento a los jóvenes para que se rebelen contra la "tendencia tan extendida de banalizar el amor" y que reduce éste "solamente al aspecto sexual".

El pontífice pide que los jóvenes sean "revolucionarios", que "vayan contracorriente" y que "se rebelen contra esta cultura de lo provisional", en un mensaje dirigido con motivo de la celebración, el 29 de marzo, de la XXX Jornada Mundial de la Juventud.

El papa argentino dice en un mensaje publicado por la oficina de prensa vaticana: "Les invito a descubrir la belleza de la vocación humana al amor, les pido que se rebelen con esa tendencia tan extendida de banalizar el amor".

"Sobre todo cuando se intenta reducirlo solamente al aspecto sexual, privándolo así de sus características esenciales de belleza, comunión, fidelidad y responsabilidad", continúa.

El pontífice considera que "muchos predican que lo importante es 'disfrutar' el momento, que no vale la pena comprometerse para toda la vida, hacer opciones definitivas 'para siempre' porque no se sabe lo que pasará mañana".

"Yo en cambio les pido que sean revolucionarios, les pido que vayan contracorriente; sí, en esto les pido que se rebelen contra esta cultura de lo provisional que, en el fondo, cree que ustedes no son capaces de asumir responsabilidades, cree que ustedes no son capaces de amar verdaderamente", afirma.

Jorge Mario Bergoglio recomienda además a los jóvenes leer los Evangelios: "Lean cada día un pasaje", aconseja.

El papa insta a los jóvenes a rechazar que el matrimonio sea una institución superada y afirma: "Hoy muchos piensan que esta vocación está 'pasada de moda', pero no es verdad".

Y por último, invita a los jóvenes a considerar "la llamada a la vida consagrada y al sacerdocio", y considera una "maravilla ver jóvenes que abrazan la vocación de entregarse plenamente a Cristo y al servicio de su Iglesia".