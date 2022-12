El papa recibió a Abas, que inauguró una embajada palestina en el Vaticano

El papa Francisco recibió este sábado en audiencia privada en el Vaticano al presidente palestino, Mahmud Abas, que inauguró a continuación la embajada palestina en la Santa Sede.

La legación palestina se encuentra en un edificio frente al Vaticano, que ya cuenta con las embajadas de Perú y de Burkina Faso.

Dirigiéndose brevemente a los periodistas delante del inmueble, Abas reiteró su oposición al traslado de la embajada estadounidense en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.

"Todavía no podemos decir nada puesto que eso todavía no se ha producido, pero eso se produjera, no ayudaría al proceso de paz. Espero que no se produzca", declaró Abas.

El presidente electo estadounidense, Donald Trump, prometió en campaña electoral que reconocería Jerusalén como capital de Israel y trasladaría allí la embajada estadounidense, actualmente en Tel Aviv.

Esto rompería con la política histórica de Estados Unidos, que coincide con la de la gran mayoría de la comunidad internacional, para quien el estatus de Jerusalén, que los palestinos también reivindican como capital de su futuro Estado, debe fijarse a través de una negociación.

En un comunicado publicado más tarde, Abas afirmó "tender la mano al presidente electo Trump para cooperar con el fin de alcanzar la paz, basada en la legislación internacional".

"Cualquier intento de legitimar la anexión ilegal por parte de Israel de la ciudad [Jerusalén] destruirá las perspectivas de un proceso político, pondrá fin a las esperanzas de una solución fundada en los dos Estados y echará más leña al fuego del extremismo en nuestra región y en el mundo", rezaba el texto.

Además, Abas se congratuló por "el papel del presidente [francés François] Hollande y del gobierno francés" en la organización de la conferencia internacional que reúne este domingo en París a representantes de 70 países para discutir diferentes formas de instaurar la paz en Oriente Medio.

Abas se reunió durante unos veinte minutos con el papa Francisco.

Entre los regalos que se intercambiaron, Mahmud Abas ofreció al papa una piedra de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, según Greg Burke, director del gabinete de prensa de la Santa Sede.

Por su parte, mediante un comunicado, el Vaticano expresó "la esperanza de que las negociaciones directas entre las dos partes puedan retomarse para poner fin a la violencia que causa un sufrimiento inaceptable en la población civil y llegar a una solución justa y duradera".

"Es deseable que se tomen medidas, con el apoyo de la comunidad internacional, que favorezcan la confianza recíproca y contribuyan a crear un clima que permita tomar decisiones valientes a favor de la paz", agregaba el texto.

Con esta audiencia privada, ya son cuatro las veces que se reunieron el papa y Abas: dos veces en 2014, una en los territorios ocupados y otra en el Vaticano, cuando el pontífice invitó a Abas y el expresidente Shimon Peres para una plegaria conjunta. El último encuentro se remonta a 2015, cuando el dirigente palestino visitó la Santa Sede con motivo de la canonización de dos religiosas palestinas.

Las relaciones entre el Vaticano y las autoridades palestinas entraron en una nueva etapa en 2015 con la firma de un acuerdo, que condujo a la apertura de la embajada palestina en el Vaticano.

El acuerdo, que se produjo dos años después de que el Vaticano reconociera Palestina como Estado, provocó ira en Israel, que tampoco apreció que el papa calificara a Abas como "ángel de paz" en su encuentro de mayo de 2015.