El peor día de Facebook: acciones caen hasta un 7% tras escándalo sobre robo de información personal

Abrió el día con un precio de 185,09 dólares y ha llegado a descender durante la jornada incluso a los 170,27.

Investigaciones realizadas por The New York Times y The Observer, que sacaron a la luz las irregularidades de la empresa Cambridge Analytica, han dejado mal parada a Facebook.

Que la consultora electoral haya robado información personal de 50 millones de usuarios de la red social en Estados Unidos en 2014 y después los haya usado para favorecer a la campaña de Donald Trump, ha sido tomado con desconfianza por los inversionistas.

Por eso este lunes, primer día de transacciones comerciales luego de la revelación, el precio de la acción de la empresa de Mark Zuckerberg ha caído más de 10 de dólares en el NASDAQ (principal mercado de empresas tecnológicas e informáticas).

Es el peor día de Facebook en el mercado desde los primeros días en que la acción se comenzó a cotizar.

Al parecer la caída también ha afectado directamente al mercado tecnológico. El índice NASDAQ y el NASDAQ 100 han caído un poco más de 2% en esta jornada. A pesar del frío comienzo de Facebook en los mercados en el 2012, cada vez más la acción de la red social ha tomado preponderancia en estos nichos.

La desconfianza no solo viene de los inversionistas, mandatarios de todo el mundo también han reaccionado frente al caso de filtración de información. La Unión Europea y el Parlamento Británico han exigido que se hagan profundas investigaciones sobre el tema.

Antonio Tajani, presidente del parlamento europeo, se expresó frente al caso a través de Twitter: “El uso indebido de los datos de los usuarios de Facebook son una violación inaceptable de los derechos de privacidad de nuestros ciudadanos”.

“Las denuncias son claramente importantes, es esencial que las personas tengan plena seguridad que sus datos personales están protegidos y usados de una forma correcta”, afirmó el portavoz de la primera ministra inglesa, Theresa May.

Expertos de las comisiones digitales de los principales parlamentos de Europa han señalado que una gran responsabilidad recae sobre Facebook. La empresa tenía conocimiento de la filtración desde hace dos años, pero no hicieron mayor cosa para garantizar que dicha información del usuario fuera destruida.

“Voy a escribirle a Mark Zuckerberg pidiendo que él, u otro alto ejecutivo de la compañía, dé evidencia al comité para dejar en claro qué sabia Facebook sobre esta violación de los datos de sus usuarios, por qué no tomaron medidas contra Cambridge Analytica antes, y por qué no informaron a los usuarios que le habían cogido sus dados”, declaró Damian Collins, presidente del comité parlamentario de digital de Reino Unido.