"Mi papá me regaña, mi mamá me pega y quiero morir”: preocupante mensaje dejado en caja de cervezas

Astrid Martínez Ayala, una comerciante de la ciudad de Nueva Rosita, México , encontró una caja de cervezas con un preocupante mensaje, al parecer, dejado por una niña que denuncia el maltrato de sus padres.

"Mi papá, Juan, me regaña, mi mamá, Isabel, me pega, se enoja, además me quiero morir. Soy Camila", fueron las palabras de la pequeña.

La imagen del mensaje fue publicada en Facebook por la usuaria Astrid Martínez y muchos internautas no dudaron en comentar y hacerla viral. Piden encontrar a los padres responsables.

"Desgraciadamente ese cartón de cerveza puede venir de cualquier parte de la región, ya que son empaques reciclados que van dando vuelta en cada pedido... Pero si alguien conoce alguna familia con esos nombres, no nos quedemos callados", escribió Astrid.

"Si alguien tiene algún dato de una niña que lleve por nombre Camila, o de cualquier otro menor de edad que por algún motivo sepan, sospechen o tengan conocimiento de que es Maltratad@ por padres, tutores o familiares, D E N U N C I E N L O S!!!, un niñ@ no tiene conocimientos o elementos emocionales para inventar, escribir o contar historias de carácter sexual, suicida y\o violenta", señaló otro internauta que compartió la publicación.

La mujer notificó el hallazgo a las autoridades y a La Procuraduría de los Niños Niñas y la Familia (PRONNIF). El caso está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE).