El primer ministro de Israel habló en el capitolio de los EE. UU.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, alabó ante el Congreso de EE.UU. al presidente Barack Obama por su apoyo a Israel, y aseguró que aunque muchos de sus gestos por el pueblo israelí son conocidos, otros muchos "nunca se sabrán".

"Apreciamos todo lo que ha hecho el presidente Obama por Israel, mucho de lo cual es ampliamente conocido (...) Pero algunas cosas que ha hecho por Israel nunca se sabrán por tratarse de asuntos delicados", explicó el primer ministro.

El discurso de Netanyahu, el tercero que realiza como primer ministro israelí ante el pleno del Congreso estadounidense, ha generado una gran polémica, ya que fue invitado directamente por el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, sin tener en cuenta a la Casa Blanca, lo que provocó notables fricciones con la Administración Obama.

"La notable alianza entre Israel y Estados Unidos siempre ha estado por encima de la política, y debe permanecer siempre por encima de la política", dijo el mandatario al respecto.

La Casa Blanca indicó que Obama no escucharía el discurso del primer ministro, mientras que el vicepresidente Joseph Biden, presidente del Senado, tampoco estuvo en el evento por encontrarse de viaje en Guatemala.

Por su lado, medio centenar de legisladores demócratas anunciaron previamente al discurso del gobernante israelí que lo boicotearían no asistiendo al acto.

La Administración Obama no quiso reunirse con Netanyahu durante este viaje a la capital estadounidense, al tener lugar apenas dos semanas antes de las próximas elecciones generales en Israel, en las que el primer ministro se presenta a la reelección.

No obstante, para bajar el grado de tensión, el primer ministro israelí comenzó sus palabras ante los legisladores dedicando varios minutos de agradecimiento a los esfuerzos del mandatario estadounidense por ayudar al pueblo israelí.

"Le llamé en 2010 cuando tuvimos el incendio forestal en el Carmel, y él inmediatamente aceptó responder a mi petición de ayuda urgente. En 2011, tuvimos nuestra embajada en El Cairo en estado de sitio, y otra vez, proporcionó asistencia vital en un momento crucial", recordó.