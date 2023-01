El sueño americano de este colombiano se convirtió en toda una pesadilla

Sin identificación, siquiera una licencia de conducir, Carlos se arriesga para trabajar en múltiples y duros oficios para mantener a su familia.

Este bogotano emigró hace 18 años de Colombia, en donde trabajaba en una venta de carros.

“Uno viene con el sueño americano, pensando que va a conseguir dinero acá y todo, pero nunca se cumple ese sueño. Hay que pagar, pagar y pagar los billes (facturas) y trabajar, trabajar y trabajar, y nunca se puede ahorrar”, reconoce.

Todos los días Carlos sale junto a uno de sus hijos para enfrentar ese “rebusque diario” que lo llevó a aceptar los oficios más impensados: “He estado lavando carros, haciendo aseo en dealers, instalando puertas, pintando. He hecho como unos 30 trabajos que no hacía en mi país”, relata.

Como Carlos, son miles las historias inmigrantes sin documentos, seguro médico y/o licencia de conducir que se arriesgan día a día.

“Si te puedo hablar del miedo, esto es a diario. No tener una identificación estatal, no poder tener una licencia de conducir. Desde el momento que manejo me estoy arriesgando a ser deportado”, declaró Julio Calderón, inmigrante hondureño.

