El taser es un aparato letal: padre de grafitero muerto en Miami

Sigue la polémica por la utilización de las pistolas eléctricas por parte de la Policía en Bogotá. Mientras que esto sucede en Colombia, en Estados Unidos, Israel Hernández, padre del joven grafitero que murió al recibir una descarga con una de estas pistolas dice que las taser son letales.

"Según los reportes forenses que me llegaron muy parciales, me dicen que el hijo mío fue víctima de un paro cardiaco producido por un dispositivo electrónico llamado taser. (El caso en los tribunales: Justicia, pide hermana de grafitero colombiano muerto en Miami).

Este 6 de agosto, Israel Hernández, el hijo fallecido, cumplirá un año de muerto. Su fatal destino se desató cuando fue sorprendido haciendo grafitis por parte de policías en un lugar público de Miami, Estados Unidos.

Versiones señalan que las autoridades, le habían advertido a Israel que debía abandonar el lugar. Supuestamente, al hacer caso omiso fue perseguido por varias patrullas hasta que finalmente fue sometido con el uso del arma.

Su padre recurrió a las estadísticas que se conocen en estados unidos, para hablar del taser. "Llevamos 525 muertos reportados oficialmente con una estadística y en el estado de la florida van 26 víctimas", declaró. (Más de esta polémica: Mujer embarazada es atacada con pistola eléctrica por policía en Estados Unidos).

Un policía con un taser en la mano tiene también en ella, la vida de una persona, sostiene el acongojado padre. "Si tiene problemas cardiacos, si tiene problemas de tensión, es posible que muera o que tenga una lesién enorme en el cerebro. Este es un instrumento que produce energía y que puede tumbar hasta un animal de 1.200 kilos con facilidad", aseguró.

Hernández no ocultó su asombro, al saber que esta arma, será implementada en Colombia. "Es un instrumento que ha sido calificado por organizaciones defensoras de los derechos humanos como tortuoso y para mí que soy su padre y víctima de la muerte de mi hijo, es un aparato: letal", sostuvo.

El próximo 6 de agosto, una cadena estadounidense emitirá un programa sobre el taser, centrado entre otros, en el caso de Israel y abriendo nuevamente el debate sobre el uso y riesgos de este tipo de armas. (El debate: ¿Son letales o no las pistolas eléctricas?).