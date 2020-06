El terrible episodio de racismo que vivió el científico colombiano Hugo Caicedo en EE. UU.

Hugo Caicedo, doctor en Ingeniería Biomédica, se ha ganado a pulso todo lo que tiene.

Cuenta, en entrevista con Noticias Caracol, que sus papás, unos humildes campesinos, “siempre lo motivaron a tener perseverancia y disciplina”.

Y aunque ahora se pasea por MIT o Harvard, reconoce que el mundo no ha podido librarse de la pandemia del racismo.

“Quienes te conocen te respetan y te valoran por tus ideas, pero afuera de tu círculo sencillamente eres un hombre negro”, dice.

Hugo Caicedo lo vivió en carne propia hace un par de años cuando sufrió una situación que califica como “desagradable.

“Estaba trabajando en una compañía biofarmacéutica, me había mudado hacia los suburbios fuera de la ciudad de Filadelfia, sencillamente estaba tratando de explorar el barrio. Quise ir a un bar a tomar una cerveza en mi bicicleta y de repente un carro de la Policía me para y me pide que le diga cuál es la dirección de mi casa, que me identifique”, relata.

Cuenta que “en ese momento llega otro carro de Policía, empieza un cuestionamiento de una forma inusual. Obviamente, yo cooperando todo el tiempo. En algún momento me dicen que qué es lo que yo hago en mi vida y les dije: ‘soy un científico, trabajo en una compañía farmacéutica’. Se burlaron de mí, no creyeron lo que les estaba diciendo, dijeron que ellos también hacían ciencias”.

Pasaron 20 minutos, hacía frío porque era invierno, pero los uniformados continuaban con sus cuestionamientos.

“Cuando les digo que soy colombiano se alarman, uno de los policías pone su mano en el arma y el otro me pregunta que si tengo armas en el maletín de la espalda. Es una situación muy complicada porque sabes que cualquier error que cometas te puede costar la muerte”, apunta.

Su temor, recuerda, fue que lo metieran a la patrulla, pues conocía el caso de otro afroamericano al que policías secuestraron y torturaron.

Caicedo es consciente que en EE. UU. está problemática se agudiza, pero sostiene que “el racismo es general, no es solo en Estados Unidos, también en Colombia y en Francia donde viví también. Tenemos esa pandemia”.

Vea la entrevista completa en el video.