El testimonio de un paciente que se recuperó del coronavirus

Connor Reed es británico, trabaja en una escuela en Wuhan e inicialmente pensó que era una simple gripa. Su relato es clave para superar el miedo.

Este profesor tiene 25 años y se recuperó del COVID-19, su experiencia con el virus comenzó en noviembre pasado. Él creyó que tenía un resfriado.

“Yo pensé que estaba bien. Preparándome para volver al trabajo, me estaba sintiendo saludable; obviamente la gripa no se había ido del todo. Pero al día siguiente me desperté y me estaba sintiendo realmente mal. Ese fue el inicio de todo”, cuenta Reed.

En realidad, se había convertido en el primer británico en contraer este virus. Luego vino la etapa crítica: la de la neumonía.

“Cuando llegó la neumonía, lo hizo muy súbitamente: algo así como despertarme y no ser capaz de respirar. Lo que realmente me afectó y me atemorizó fue no poder tomar una bocanada de aire completa. El aire que tomaba sonaba como un respiro en una bolsa”, dice.

Entonces, lo prescribieron con medicamentos para despejar las vías respiratorias y con un potente esteroide.

“Soy una persona joven, no fumo, no bebo… no me afectó como puede afectar a otras personas mayores y con enfermedades de base”, señala Reed.

Ahora que está fuera de peligro, esta es su reflexión: “como la gente que se resfría continua con sus actividades, empieza a infectar a otras personas. Por esto es tan importante que las personas, donde sea que estén, si tienen algún síntoma de cualquier enfermedad, vayan a chequearse y tratar de quedarse en casa cuanto sea posible”.

Vea, además: ¿Qué hacer si sospecha que tiene el COVID-19?