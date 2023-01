“Él trató de pagarme”: exconejita Playboy que habría tenido romance con Trump rompió el silencio

Karen McDougal, en entrevista con Anderson Cooper de CNN, le pidió perdón a Melania por una supuesta infidelidad que habría durado 10 meses.

La Casa Blanca ha dicho que el presidente niega el desliz, pero la modelo sostiene que la relación se dio a mediados de 2006, apenas meses después de que la esposa del actual mandatario estadounidense tuviera a su hijo.

“Qué se puede decir, excepto: lo siento. No quisiera que me lo hicieran a mí. Lo siento”, declaró Karen McDougal.

La mujer demandó a la firma American Media Inc., argumentando que ella no está cobijada por un contrato que le impedía hablar sobre esa relación.

“Siento que ese contrato es ilegal”, añadió.

Su testimonio se suma al de la actriz porno Stormy Daniels, que también asegura haber tenido una aventura con el entonces magnate y que firmó un acuerdo de confidencialidad en los días previos a la elección, en 2016.

Conozca más sobre los escándalos de infidelidad que salpican a Trump:

