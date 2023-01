El último adiós: dan visa de EE. UU. a madre de bebé yemení que está a punto de morir

El niño de 2 años tiene una enfermedad cerebral. Su mamá no había podido estar a su lado porque la administración Trump cree que ese país exporta terroristas.

El Consejo de las Relaciones Estadounidense-Islámicas (CAIR, en inglés), que ha ofrecido ayuda a la familia, explicó en un comunicado que el Departamento de Estado concedió permiso a Shaima Swileh para poder viajar y se espera que llegue al país el miércoles por la noche desde Egipto, donde reside.

El menor, nacido en el Yemen pero con nacionalidad estadounidense, lucha por su vida en el hospital infantil UCSF Benioff de Oakland (California).

El pequeño Abdalá Hasan nació con una enfermedad cerebral genética que ha empeorado hasta tal punto que no puede respirar por su cuenta.

Su padre, que es ciudadano estadounidense, decidió llevar a su hijo a EE.UU., donde ha estado hospitalizado durante cinco meses.

No se espera que el niño sobreviva mucho más y sus padres han decidido desconectarle del respirador que lo mantiene con vida, pero antes querían que su madre, que estaba en Egipto, se despidiera de él.

Hasta ahora, el Departamento de Estado había ignorado la solicitud de esta familia.

CAIR dijo que presentó una demanda de urgencia en una corte federal y se preparaba para adoptar otras medidas judiciales si no se concedía el visado a Swileh.

Recordó que la madre fue entrevistada en la Embajada de El Cairo para lograr el visado, pero, en su demanda, CAIR sostuvo que la legación diplomática retrasó adoptar una decisión sobre su petición hasta la entrada en vigor del veto migratorio decretado en marzo de 2017 por Trump para ciudadanos de varios países musulmanes, entre ellos el Yemen.

Poco después, a Swileh le notificaron que su visado había sido denegado.

Según CAIR, el decreto de Trump establece que una vez que un visado es denegado, los funcionarios consulares deben evaluar si el individuo tiene derecho a una exención.

La nota destaca que Swileh, como esposa de un ciudadano estadounidense y madre de un menor de esta nacionalidad en condición grave, cumple con los criterios, pero que la Embajada rechazó actuar hasta que el caso saltó a los medios.

En una rueda de prensa, un portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino, indicó que EE. UU. está comprometido con hacer cumplir la ley y garantizar la integridad y seguridad de las fronteras, al tiempo que "hacer todo lo posible para facilitar los viajes legales" al país.

En contexto:

