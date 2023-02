El último deseo de Paula Durán, la colombiana que murió de cáncer en EE. UU.

Paula Durán, la colombiana que luchaba contra un cáncer de estómago y cerebro en Estados Unidos, murió hace poco más de un mes, unos días después de que sus padres llegaran a la bahía de San Francisco para estar con ella en sus últimos momentos.



La historia de Paula Durán conmovió al mundo. Después de que el 7 de enero de 2023 su esposo Sergio Vega pidiera ayuda a través de redes sociales para volver a reunir a la paciente con sus seres queridos, se conoció la dura situación que enfrentaban.

El cáncer le fue diagnosticado a Paula Durán durante controles rutinarios por su tercer embarazo. Aunque la familia esperaba un milagro, la enfermedad terminó por llevársela.

“Ella fue diagnosticada con un cáncer en el cerebro y el estómago tipo 4, un cáncer incurable, un cáncer terminal”, detalló Sergio Vega.

Luego de una masiva campaña en redes sociales y con ayuda de la Cancillería de Colombia, los papás de Paula Durán recibieron una visa humanitaria y el 20 de enero llegaron a Estados Unidos para reencontrarse con ella.



Desafortunadamente, en la tarde del 24 del mismo mes Paula Durán falleció y fue cremada el 7 de febrero en una emotiva ceremonia. Luego se confirmó que, tras un acuerdo entre los padres de la mujer y su esposo Sergio Vega, los restos serían enviados a Colombia.

Sin embargo, recientemente se conoció que los padres de Paula Durán no regresarían a su país natal solos. Iris Camargo señaló en entrevista con Univisión que su nieta mayor, Luciana -de 9 años-, también viajará con ellos, pues ese fue el último deseo de su hija.

“Luciana se va conmigo. Mucha gente me ha preguntado por qué se va conmigo. Luciana está en una edad en la que necesita la presencia femenina. En este caso mi hija no está, pero estoy yo, que soy su abuela-mamá y que casi siempre he compartido con mi niña. Y esta también fue una petición de Paula. Ella me pidió que no la dejara nunca”, aseguró.

Paula Durán y Sergio Vega también tienen otros dos pequeños, Julieta, de 4 años, y el recién nacido llamado Juan José, quienes se quedarían con su padre.

“Hace un mes Dios hizo su voluntad y te convirtió en un ángel, para nosotros el angelito más hermoso que tenemos en el cielo🙏🏻 Dejaste huella en nuestros corazones y en nuestras mentes. Gracias Monita por haberme elegido entre millones de hombres para compartir contigo hasta el último suspiro de tu vida👫 Te amo y te amaré por siempre♥️”, escribió en sus redes Sergio Vega el pasado 24 de febrero.