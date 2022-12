El uruguayo Luis Almagro es el nuevo secretario general de la OEA

"No me interesa ser el administrador de la crisis de la OEA, sino el facilitador de su renovación", dijo Almagro justo después de resultar electo durante una votación secreta.

Afirmó que buscará el consenso en el interior del organismo, cuya capacidad de adoptar decisiones por consenso se ha visto sumamente limitada debido a la severa polarización ideológica que divide a su membresía.

El exvicepresidente guatemalteco Eduardo Stein y el jurista peruano Diego García-Sayán habían retirado hace meses sus respectivas candidaturas.

El excanciller uruguayo dijo que su gestión de cinco años dará prioridad a la seguridad ciudadana, la prevención de conflictos sociales, la prevención y gestión de desastres naturales en el Caribe y Centroamérica, la interconectividad en el Caribe y a la calidad de la educación.

Reiteró su intención de lograr la reincorporación plena de Cuba al organismo hemisférico.

La elección de Almagro ocurre apenas dos semanas antes de que los líderes del continente asistan en Panamá a la Cumbre de las Américas, a la cual asistirá Cuba por primera vez.

La OEA suspendió a Cuba del organismo en 1962 y en 2009 anuló esa suspensión, pero el gobierno cubano no ha gestionado su incorporación.

La organización atraviesa un proceso de reformas para depurar sus prioridades concentrándose en democracia, derechos humanos, desarrollo integral y seguridad multidimensional. Además, necesita resolver la crónica debilidad presupuestaria que arrastra desde hace años.

Planea designar posteriormente el miércoles a su nuevo secretario general adjunto para reemplazar al surinamés Albert Ramdin.

La agenda regional ha estado copada en los últimos días por el rechazo expresado por los gobiernos latinoamericanos, a través de otros organismos como Unasur, a las sanciones que Washington impuso a siete funcionarios venezolanos acusados de corrupción y violación de derechos humanos.

El argentino Héctor Timerman, uno de los 19 cancilleres que asistieron a la sesión extraordinaria, dijo, sin mencionar a Venezuela, que "ningún país merece ser castigado unilateralmente".

Exhortó a la OEA a hacer los máximos esfuerzos posibles para impulsar el diálogo en "aquellos países con dificultades para resolver sus conflictos".

Se espera que la ministra venezolana del Exterior, Delcy Rodríguez, exponga el jueves en el seno de la OEA el tema de las sanciones estadounidenses, aunque aún no se había formulado una convocatoria formal.