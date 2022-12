“El video de la dictadura es falso”: Lilian Tintori desacredita prueba de vida de Leopoldo López

La esposa del preso político aseguró que “la única fe de vida que vamos a aceptar es ver a Leopoldo”. Protestas dejan un joven de 18 años muerto.

El joven manifestante falleció este miércoles por el impacto de un proyectil -no precisado- con lo cual subió a 32 el número de muertos en las protestas que iniciaron hace un mes para exigir la salida de Maduro.

Los rumores sobre el estado de salud de Leopoldo López generaron revuelo en horas de la noche. Lilian Tintori se movilizó hasta la cárcel de Ramo Verde, donde está recluido el opositor, exigiendo ver a su esposo pero no tuvo éxito.

En respuesta a los requerimientos de Tintori, el diputado Diosdado Cabello presentó en televisión un video en el que supuestamente López da fe de vida.

"Este es un mensaje para Lilian, no entiendo la razón por la cual se quiere dar una fe de vida en este momento. Le mando el mensaje a mi familia, a mis hijos, les digo que estoy bien", señaló el preso en el video.

Pese a las imágenes, Lilian Tintori desestimó dicha prueba calificándola de falsa.



El video de la dictadura es FALSO. La única fe de vida que vamos a aceptar es ver a Leopoldo. pic.twitter.com/mlV5l2VdHB — Lilian Tintori (@liliantintori) May 4, 2017

La activista pasó la noche a las afueras de la cárcel Ramo Verde esperando ver a su esposo, sin tener éxito.



6:30 am. Ya tenemos 7 horas esperando en la puerta de la cárcel militar de Ramo Verde exigiendo ver a Leopoldo. pic.twitter.com/cJFxqp0j0S — Lilian Tintori (@liliantintori) May 4, 2017

