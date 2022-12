Elecciones presidenciales en Haití después de un año de incertidumbre política

Los haitianos acuden este domingo a las urnas para elegir un nuevo presidente, diputados y senadores, en una elecciones con las cuales el país más pobre de América busca restaurar el orden constitucional tras más de un año de crisis política.

Las calles de la capital, habitualmente escenario de enormes embotellamientos, están desiertas pese a la decisión de las autoridades de no prohibir la circulación de vehículos como en elecciones anteriores.

La elección presidencial se realiza luego de que la primera ronda del 25 de octubre de 2015 fuera anulada debido a fraudes masivos, que causaron intensas protestas de la oposición.

El entonces mandatario Michel Martelly concluyó su mandato el 7 de febrero pasado, sin poder traspasar el poder.

Ese mismo mes, el parlamento eligió al titular del Senado, Jocelerme Privert, como presidente interino por tres meses, pero las divisiones políticas y las débiles instituciones del país impidieron que los comicios fueran reorganizados.

Finalmente se fijó el 9 de octubre para la primera vuelta presidencial. Sin embargo, una vez más se aplazó: cinco días antes de la elección, el poderoso huracán Matthew arrasó con medio país y dejó más de 500 muertos.

Uno de los principales candidatos presidenciales es Jovenel Moise, quien ganó la votación anulada de 2015 luego de ser elegido por Martelly para representar a su partido, el PHTK (Partido haitiano Tet Kale).

También vuelve a presentarse su principal rival, Jude Celestin, por la Liga Alternativa para el Progreso y la Emancipación de Haití (LAPEH). Llegó segundo en los comicios anulados, a los que calificó de "farsa ridícula".

"Veo que en Petionville y otros barrios, la participación está en aumento. Contrariamente a lo que se pensaba, en las localidades afectadas por el huracán, la gente fue a votar", declaró Celestin luego de votar, a los periodistas que lo acosaban.

Antes había votado el expresidente Michel Martelly en el mismo circuito, donde también votó el cantante Wyclef Jean.

"Tenemos gente formidable en el mundo de origen haitiano que quiere volver, implicarse más, pero lo que sucede es que están impedidos por el parlamento, que no deja que la diáspora participe", lamentó el artista, que vive en Estados Unidos.

Moïse Jean-Charles, senador que se hizo un nombre como feroz detractor de Martelly, compite por el Partido Petit Dessalines, y Maryse Narcisse, cercana colaboradora del expresidente Jean Bernard Aristide, es una de las dos mujeres que bregan por la presidencia.

- Seguridad reforzada -

Cansados de la crisis electoral, los haitianos muestran poco entusiasmo para participar en la votación y, en las regiones afectadas por Matthew, los habitantes están más preocupados en encontrar agua potable y alimentos que en elegir a sus futuros dirigentes.

"Es necesario que las elecciones salgan bien. Que la gente se despierte y decida elegir a una persona de valor como cabeza del Estado para cambiar el país", comentó a la AFP Rita Pierre, con su documento de identidad entre las manos, mientras esperaba, primera en la fila, en el colegio de Pétionville, en la periferia de Puerto Príncipe.

A fin de evitar el fraude, las autoridades dispusieron nuevas cabinas de votación para dar mayor privacidad a los electores, y los representantes de partidos políticos ahora deben mostrar una identificación con una foto al momento de votar.

Asimismo, se reforzó la seguridad durante las elecciones, luego de que durante la primera ronda de las legislativas, en agosto de 2015, se registraran disturbios violentos que concluyeron con la anulación de la votación en casi un cuarto de las circunscripciones.

"Si fracasamos en estas elecciones, estamos acabados", reconoció el jefe de la Policía Nacional, Jean Saint-Fleur. "La policía está determinada a combatir al delincuente o individuo que quiera causar problemas el día de la elección".

Más de 9.400 policías nacionales fueron movilizados y serán respaldados por 1.400 policías de la misión de la ONU en Haití (Minustah) y un 80% de su contingente militar.

El porte de armas fue suspendido durante este domingo y ningún vehículo puede acercarse a menos de cien metros de los centros de votación.

- Resultados el 29 de diciembre -

Debido al difícil acceso a algunas regiones y a problemas logísticos, los resultados preliminares no se publicarán antes del 1 de diciembre.

"Las actas de votación nos llegarán con anomalías y será necesario analizarlas para ver si se trata de errores técnicos o intentos de fraude. Sería poco saludable o inapropiado incluirlas en el conteo de actas fraudulentas", dijo a la AFP Grégory Hilaire, director adjunto del centro de conteo de votos.

Después del periodo para que los candidatos presenten impugnaciones, los resultados de la primera vuelta serán publicados el 29 de diciembre.

Si ninguno de los candidatos presidenciales obtiene más del 50% de los votos, una segunda vuelta está prevista para el 29 de enero de 2017.