Elecciones presidenciales en Venezuela: CNE niega primarias a oposición para escoger candidato único

La escogencia de un candidato único de la oposición para las elecciones presidenciales de Venezuela se volvió a complicar por trabas en el Consejo Nacional Electoral, CNE. Precisamente, ese órgano se atribuye, de manera exclusiva, los comicios electorales.

Se conoció que el Consejo Nacional Electoral no reaccionó de manera positiva a la idea de la oposición venezolana y que tiene que ver con realizar votaciones primarias independientes para el próximo 22 de octubre.

Según el Consejo Nacional Electoral, ellos son los únicos facultados para realizar este tipo de procedimientos.

“Tiene la competencia exclusiva de organizar elecciones suministrando apoyo técnico y logístico a gremios profesionales, sindicatos y organizaciones con fines políticos”, sostuvo Elvis Amoroso, presidente del CNE.

Por su parte, la oposición venezolana rechazó usar el sistema automatizado del Consejo Nacional Electoral para la organización de sus comicios primarios el 22 de octubre, mismos en los que se elegirá un candidato presidencial unitario para 2024.

Entretanto, la oposición venezolana pidió al CNE apoyo en otros aspectos logísticos, como la habilitación de centros complementarios en escuelas, gestiones para tener seguridad e ingreso de observadores internacionales, pero Diosdado Cabello, número dos del chavismo, descartó la posibilidad.

“En Venezuela no decide el CNE quién entra y quién no. Es igual que pedir los centros educativos al CNE. Eso no es con el CNE, no tienen escuelas”, manifestó Cabello.

Esta situación, por el momento, está dejando a la oposición sin la posibilidad de realizar elecciones primarias para escoger a un candidato único. Esto ocurre a 19 días de la fecha de los comicios.

“El Tribunal Supremo de Justicia sí tiene un interés particular que se puede interpretar como que la Constitución obliga a que el evento lo organice el CNE y hacer una orden a la Comisión Nacional de Primaria”, puntualizó Luis Vicente León, analista político.

Ante la eventual suspensión de una elección primaria opositora, analistas consideran que es poco viable que se logre un acuerdo para definir a un candidato único. Así la situación, probablemente, en 2024 habría varios aspirantes opositores.