Elecciones regionales en Venezuela serán el próximo 10 de diciembre

Así lo anunció el Consejo Nacional Electoral de ese país. Entretanto, dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se declararon en contra de una constituyente.

Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció este martes que el organismo acordó armar un "cronograma que culmine en una elección para la Asamblea Nacional Constituyente a finales del mes de julio".

En una breve declaración televisada, fijó igualmente para el 10 de diciembre las elecciones de gobernadores, pendientes desde diciembre de 2016, y de alcaldes, pautadas para este año.

Más temprano, Maduro entregó al CNE -acusado por la oposición de servir al gobierno- las bases electorales de la Constituyente.

La iniciativa es rechazada por la oposición, al considerar que le asegurará al chavismo una participación mayoritaria a través de comicios "a su medida".

Este martes el Parlamento -único poder que controlan los adversarios de Maduro- acordó "desconocer" las bases comiciales.

Según el gobernante socialista, la Constituyente es la única vía "hacia la paz" tras 53 días de protestas opositoras que dejan 53 muertos y un millar de heridos.

"El dilema está claro: constituyente o guarimba (protesta violenta)", subrayó Maduro al final de una marcha del chavismo que culminó frente al Palacio Presidencial de Miraflores.

Manifestaciones opositoras exigen elecciones generales para anticipar la salida de Maduro, elegido hasta enero de 2019 y cuya gestión rechazan siete de cada diez venezolanos, según encuestas privadas.

El presidente planteó al CNE que la Asamblea Constituyente sesione en la sede del Legislativo, que la tilda de "fraudulenta" porque su convocatoria no será sometida a referendo.

Diputados llamaron a marchar este miércoles hacia el CNE para "convocar a un referéndum consultivo que permita al pueblo expresarse a través del voto universal, directo y secreto sobre la pertinencia" de la Constituyente.

Panorama electoral

Bases anunciadas por Maduro contemplan la elección de 540 asambleístas, 364 en votación por municipios y 176 a ser escogidos en ocho sectores de la sociedad, entre ellos trabajadores, indígenas y campesinos.

El CNE calificará a los sectores que pueden postularse para la elección.

Analistas y dirigentes opositores advierten sobre una "elección a medida". "Ellos van a decidir qué sector vota, por quién vota, y cuándo elige. (...) Lo que propone Maduro es que él va a determinar quién es quién, quién es trabajador, obrero, empresario", se quejó Julio Borges, presidente del Parlamento.

Según Eugenio Martínez, experto en temas electorales, esto no es más que "un proceso diseñado para que el voto chavista valga (o escoja) más que el opositor".

Constituyente también ha generado fisuras en el oficialismo e incluso fue rechazada por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, confesa chavista.

Todo en medio de las brutales protestas que coinciden con una severa crisis económica en el país con mayores reservas petroleras, marcada por una desbocada inflación -estimada en 720% por el FMI para 2017- y una escasez crónica de alimentos básicos y medicinas.