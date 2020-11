“Es un buen día para este país”: analista político de CNN llora ante el triunfo de Joe Biden

Van Jones, analista político de la cadena CNN , no pudo contener el llanto en su intervención sobre el triunfo de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos .

En contexto: La tercera es la vencida: así fue el camino de Joe Biden a la Casa Blanca

La emoción al conocer que Donald Trump no repetirá otro periodo en la Casa Blanca la expresó con un sentido discurso. “Es más sencillo ser padre esta mañana, es más sencillo ser papá, es más sencillo decirles a tus hijos que el carácter importa, que decir la verdad importa, que ser una buena persona importa…”, en ese momento, su voz se quebró y aparecieron las lágrimas.

“Si eres musulmán en este país no te tendrás que preocupar de que el presidente no te quiera acá. Si eres un inmigrante no te tienes que preocupar de que el presidente permita que te arrebaten a tus hijos o que envíen de vuelta a los ‘dreamers’ sin razón alguna”, expresó Van Jones.

Vea también: Joe Biden agradece por “victoria contundente” y promete unir a EE. UU.

El hombre también consideró que este triunfo de Biden “es una reivindicación para muchas personas que realmente han sufrido lo de ‘I can’t breathe' (no puedo respirar). No solo fue George Floyd . Muchas personas sentían que no podían respirar”.

Publicidad

“Esto es muy importante, poder tener paz y tener la oportunidad de un nuevo comienzo. El carácter del país importa y ser un buen hombre importa. Quiero que mis hijos vean esto, es más fácil hacer las cosas por la vía barata y salirte con la tuya, pero eventualmente pagas por ello. Es un buen día para este país. Lo siento por las personas que perdieron, no es un buen día para ellos, pero para muchas otras personas sí lo es”, puntualizó Van Jones.