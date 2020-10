La reunión por la que se habría expandido el COVID-19 en la Casa Blanca

Positivo, tras positivo. Así se han ido reportando los asistentes a un evento en el Jardín de las rosas en la Casa Blanca realizado hace una semana y el que, se presume, permitió el ingresó del COVID-19 al palacio, y terminó contagiando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Al menos seis asistentes a la reunión, que aparecen identificadas en videos que circulan en los medios de comunicación, han reportado que dieron positivo en las últimas horas, pero en total ocho individuos del círculo íntimo de Trump están contagiados.

Por eso, el presidente Trump asume su diagnóstico como un riesgo que sabía que corría.

“No tenía alternativa porque no quería quedarme en la Casa Blanca, me dieron esa alternativa, enciérrate, no salgas nunca, nunca vayas al despacho oval, solo quédate arriba y disfruta, no veas a la gente, no hables con la gente, solo acaba con eso, y pues yo no podía hacer eso”, dijo Trump en medio de un pronunciamiento que hizo desde la clínica.

Según sus doctores, el jefe de estado podría ser dado de alta el lunes. Hasta ahora ha tenido dos episodios de complicación en su nivel de oxígeno.

“En la mañana del viernes, cuando regresé a la cabecera de la cama, el presidente tenía fiebre alta y su saturación de oxígeno, se inclinaba transitoriamente por debajo del 94 por ciento”, explicó Sean Conley, médico del mandatario.

“Estaba preocupado por la posible progresión rápida de las enfermedad, entonces le recomendé al presidente que tratáramos con oxígeno para ver cómo respondía”, agregó.

El contagio de Trump ha permeado en su totalidad la agenda de la campaña electoral.

A 30 días exactos de las elecciones, Joe Biden sigue buscando ganar terreno y en las últimas horas sostuvo un evento virtual en el que nuevamente se solidarizó con Trump y con las demás víctimas del virus.

“Jill y yo oramos por su rápida y completa recuperación, pero nuestros pensamientos están con las familias que han perdido seres queridos”, dijo el contendor de Trump en la carrera por la Casa Blanca.

Entre tanto, Mike Pence y Kamala Harris se preparan para su debate vicepresidencial este miércoles.