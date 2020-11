¿Qué falta para que Joe Biden sea ratificado como presidente de Estados Unidos?

Para que Joe Biden , presidente electo de EE. UU . asuma su cargo, faltarían dos meses. Antes de eso todos los estados deberán certificar los votos de la contienda electoral.

Cada estado tiene una fecha límite para hacerlo y luego de ello viene la votación del colegio electoral, prevista para el 14 de diciembre.

“Si ese litigio se prolonga y pone en duda que los estados puedan certificar sus resultados electorales en sus fechas respectivas (…) Si por algún motivo algún estado no certifica sus resultados, pone en duda sus votantes electorales, ahí es en donde se nos pudiera complicar un poco más el asunto. No es la expectativa por el momento, porque no hemos visto evidencia substancial de fraude electoral”, explicó el abogado constitucionalista, Ángel Leal.

Así las cosas, el 6 de enero el Congreso de Estados Unidos confirmaría al nuevo presidente y el 20 de enero sería la posesión del mandatario número 46 de esa nación.

Un día después de su discurso de victoria, Joe Biden decidió preparar a un equipo de transición que estará centrado en los principales desafíos del país: coronavirus, recuperación económica, equidad racial y crisis climática.