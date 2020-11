Récord de votantes por correo es controversia en Estados Unidos

Según The New York Times, aproximadamente el 76% de los ciudadanos estadounidenses están habilitados para enviar su voto por correo, cifra que aumentó considerablemente por la contingencia del COVID-19 .

Hay funcionarios electorales que pronostican que no habrá un ganador claro después de las elecciones. Para Richard Briffault, experto en elecciones y profesor de leyes de la Universidad de Columbia, existe la posibilidad de ver un gran número de sufragantes a pesar de que no todos los habilitados participen este año y afirmó: “El 76% de los votantes vive en estados donde no hay restricciones para votar por correo y el otro 23% vive en estados donde se puede votar por correo solo si está enfermo, discapacitado o está fuera del estado, así que no creo que esperamos en realidad un 76%, pero será un nivel muy alto”.

No es la primera vez que se permite esta modalidad de sufragio; en varios estados como Washington, California, Utah y Nevada ya existía el voto por correo desde el siglo XIX. Durante las elecciones de este año se habilitó en otros 7 estados como Nueva York, Carolina del Sur y Texas.

En Florida y Pennsylvania permiten participar en ausencia siempre y cuando el ciudadano declare que lo necesita por razones relacionadas al coronavirus u otro asunto que no puede especificar.

Trump solicitó una boleta y votará por correo.

Publicidad

Dentro de las papeletas se verifica:

- Si el votante está registrado en el estado.

- Su fecha de nacimiento.

- El número de seguridad social.

- Que su firma corresponda con la registrada en el sistema.

Para Briffault hay problemas puntuales con esta modalidad de voto, ya que no se garantiza que funcione el servicio postal a tiempo y describe como “más complicado” el proceso en el que una persona reciba la boleta, la diligencie y la envíe de nuevo. Pero, ¿qué tan posible es el fraude electoral?

Publicidad

El experto afirma que es mínimo y que “durante los últimos 20 años ha habido muy poco fraude, en particular para una elección presidencial en la que estamos hablando de 150 millones de votos o quizás más. A la escala de la elección presidencial hace que sea casi imposible tener un fraude significativo”.

Trump no permitió los fondos de emergencia para el servicio postal y está siendo acusado de pretender cambiar este servicio. El jefe de este servicio, Louis Dejoy, lo negó ante la Cámara de Representantes y el Senado y, además, dijo que no se podría hacer ningún cambio antes de las elecciones.