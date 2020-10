Según Donald Trump, el coronavirus se usa como excusa para no votar en EE. UU.

A ocho días de las elecciones en Estados Unidos , Donald Trump sostiene que lo peor de la pandemia pasó y adelanta una maratónica jornada, a toda máquina y sin perder tiempo. Mientras que Joe Biden no tiene previstos eventos masivos.

"Ocho días, ¿pueden creerlo? De hoy en ocho días vamos a ganar el estado de Pensilvania y vamos a ganar otros cuatro grandes años más en la Casa Blanca", sostuvo Trump.

El presidente cumple con tres correrías masivas en este estratégico territorio, sin que la pandemia lo detenga, pese a que en las últimas horas se confirmó que cinco asesores del vicepresidente Mike Pence dieron positivo para COVID-19.

Trump asegura que el coronavirus se usa como excusa para no salir a votar.

"Empezó como COVID, COVID, COVID. No vayan, no vayan a votar. ¿Saben quiénes no están votando? Los demócratas; lo sabes si miras algunas de estas primeras encuestas. Se supone que debemos estar muy abajo en la semana inicial porque son los tarjetones falsos, los tarjetones falsos que están completamente torcidos”, expuso el mandatario.

Publicidad



En contraste, Joe Biden no ha notificado de ningún evento público este lunes. Y en las últimas horas, durante su entrevista con el programa 60 Minutos, reconoció que el presidente Trump puede ganar.

"No está terminado hasta que suene la campana. Me hace sentir supersticioso cuando predigo cualquier cosa distinta a que será una pelea dura, nos sentimos bien sobre donde estamos, pero no subestimo cómo juega él", manifestó el candidato demócrata.

El programa 60 Minutos también publicó su entrevista con Trump, la cual fue finalizada de manera abrupta por el jefe de Estado luego de señalar a la presentadora de agresiva por preguntar de manera inapropiada.

Pensilvania es uno de los estados en los que avanza la jornada de votación anticipada, con más 60 millones de personas en todo el país, que ya han votado.