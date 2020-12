Trump dice que "no esperará hasta 2024 y quiere volver a la Presidencia en tres semanas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a declararse este sábado víctima de un robo en las elecciones que perdió el mes pasado, y en su primer mitin poselectoral aseguró ante una multitud de seguidores que acabará ganando los comicios.

Más de un mes después de las presidenciales, Trump lanzó otra serie de acusaciones infundadas sobre las elecciones ganadas por el demócrata Joe Biden.

El mandatario había viajado a Valdosta, en el estado de Georgia, para apoyar a los dos candidatos republicanos que disputarán unas elecciones claves para el control del Senado en enero.

Pero en su discurso de casi dos horas, Trump, de 74 años, aprovechó el estrado para asegurar que no iba a tirar la toalla. Sus declaraciones lograron una reacción entusiasta de sus seguidores, de los cuales pocos llevaban mascarilla, a pesar del repunte de los casos de COVID-19 en Estados Unidos.

"Vamos a ganar estas elecciones", dijo el presidente, en un mitin que recordó los de su reciente campaña electoral. "Está amañado", añadió respecto a la victoria de Biden.

Su actitud ya genera dudas sobre cómo reaccionará ante la futura investidura de Biden, el 20 de enero.

"Los estados claves por los que luchamos ahora, yo los gané con mucho margen", declaró Trump falsamente. "Y tengo que decir que, si perdí, seré un perdedor muy elegante (...) Pero uno no puede aceptarlo cuando roban, manipulan y amañan", añadió.

Legislativas claves

Trump apenas ha salido de la Casa Blanca desde que los medios estadounidenses anunciaron la victoria de Biden el 7 de noviembre.

Algunos republicanos han mostrado su preocupación ante la posibilidad de que las constantes acusaciones de fraude de Trump reduzcan la participación en las elecciones por el Senado en Georgia.

Hay mucho juego en la segunda vuelta de los comicios en ese estado. Si los contendientes demócratas Raphael Warnock y Jon Ossoff derrotan a los republicanos Kelly Loeffler y David Perdue, el Senado se dividirá en dos bancadas de 50 miembros, lo que significa que la vicepresidenta demócrata Kamala Harris tendrá el voto decisivo, como dicta la Constitución.

"Los votantes de Georgia determinarán qué partido dirige cada comité, redacta cada artículo legislativo, controla cada dólar del contribuyente", subrayó Trump. "Muy simple, van a decidir si sus hijos crecen en un país socialista o si lo hacen en un país libre", lanzó.

La carrera ha atraído una atención enorme: donantes de todo el país han entregado cientos de millones de dólares, y figuras tan destacadas como el exmandatario Barack Obama, el vicepresidente Mike Pence -y ahora el propio Trump- luchan por impulsar la participación de los votantes.

Mensajes contradictorios

A pesar de una serie de reveses judiciales, el presidente y sus abogados han propagado disparatadas teorías de conspiración (incluso una que involucra al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez) para explicar la victoria de Biden.

Biden ganó por unos 12.000 votos en Georgia. Un recuento de los sufragios confirmó la victoria del demócrata, pero eso no impidió que, según la prensa estadounidense, Trump llamara el sábado al gobernador de este estado del sur, el republicano Brian Kemp, para pedirle que presionara a los legisladores de Georgia con el fin de anular el resultado.

Según el Washington Post, Kemp, antaño un fiel aliado de Trump, rechazó sus presiones este sábado.

El mandatario no se lo ha puesto fácil a los republicanos de Georgia, atacando con furia a las autoridades de su propio partido por su derrota en ese estado.

A pesar de sus acusaciones sobre los comicios, hubo un momento en el que Trump pareció aceptar la realidad.

"Un amigo mío me dijo: 'Oh, no se preocupe señor, está muy por delante en los sondeos, ganará en 2024'", contó durante el mitin. "Y yo dije: 'no quiero esperar hasta 2024. Quiero volver tres semanas atrás'".