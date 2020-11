¿Trump o Biden? Analista explica las consecuencias para Colombia

Yann Basset, politólogo de la Universidad de El Rosario, analiza las elecciones de EE. UU. , que disputan este 3 de noviembre Donald Trump y Joe Biden.

¿Qué puede esperar Colombia?

Son unas elecciones muy inciertas, muy polarizadas, en una época de pandemia muy incierta, incluso con un escenario en el que no habría resultados inmediatamente. Sería muy tensionante, un escenario catastrófico para Estados Unidos, que haya que esperar mucho (para conocer al ganador) en medio de peleas jurídicas entre los candidatos.

¿Por qué se da votación anticipada en algunos estados de Estados Unidos y en otros no?

Es un país federal, ese principio del federalismo es muy importante para la organización de las elecciones, cada estado es responsable de la organización de las elecciones en su jurisdicción y a veces, incluso, son delegadas a los condados, eso hace que se tenga ese sistema un poco bizantino, o barroco, con sistemas que cambian de un estado a otro.

Además, añadimos la situación excepcional de la pandemia, lo que ha hecho que algunos estados hayan adoptado unas reglas excepcionales, hayan ampliado los plazos para un voto anticipado; unos 100 millones de estadounidenses se acogieron a esta modalidad. Esto complica seriamente la organización para la realización de estas elecciones.

¿Por qué las encuestas fracasaron al mostrar unas tendencias en las elecciones en 2016 y el resultado fue otro?

Siempre hay que recordar que las encuestas no son unas predicciones, esta vez se supone que Biden tiene un margen más seguro de favorabilidad, pero con el tema del voto por correspondencia (…) todo esto hace que sea una situación muy incierta y que una elección no está jugada antes del final.

¿Por qué aunque los votos sean más por un candidato puede ganar el otro?

Porque se hace por estado y, con el sistema del colegio electoral, se introducen distorsiones muy fuertes entre el resultado del voto popular y el llamado voto electoral, lo que pasa en el colegio electoral. Es una elección indirecta, por lo tanto, lo que cuenta es el número de delegados que gana cada candidato en cada estado, por eso nos focalizamos en algunos estados claves, porque en otros se da por descontado que favorecen a un candidato en particular.

¿Quién debería ganar de acuerdo a los intereses de Colombia?

Esta pregunta deja de tener sentido porque la fuerte polarización en Estados Unidos se contaminó del clima colombiano y hemos visto a líderes políticos colombianos tomando partido a favor de Trump o Biden: los del Centro Democrático a favor de Trump y la oposición a favor de Biden. Por lo tanto, no sabemos cuál es el interés nacional. Eso puede ser un problema para Colombia, ya que, según quien sea el presidente, terminaría favoreciendo a un nombre más que a un interés nacional.

¿El voto colombiano en Estados Unidos es importante?

Numéricamente hay una diáspora colombiana bastante grande en los estados del nordeste, en Nueva York, en particular, y sus alrededores. No son tan importantes estratégicamente porque son estados que sabemos que van a votar (por el partido Demócrata) y el número de colombianos no es probablemente decisivo.

Donde sí es decisivo es en Florida, donde el resultado promete ser bastante apretado. Ahí la diáspora latinoamericana y colombiana puede pesar en el resultado y sabemos que en Florida los latinoamericanos suelen inclinarse hacia los republicanos.