Trump y Biden, mano a mano por el rating: así fueron los foros que sustituyeron debate

El presidente de EE. UU., Donald Trump , y su rival demócrata, Joe Biden , sustituyeron este jueves el que tenía que ser su segundo cara a cara por un duelo de encuentros televisados con votantes que se contraprogramaron en hora y formato.

Trump, desde Miami, aseguró que se está gestando un fraude masivo en las elecciones. Sin embargo, el propio director del FBI ha asegurado que no existe evidencia de ello.

Sobre si estaría dispuesto a una transición pacífica así respondió: “ellos trataron de tumbar a un presidente debidamente electo y en ejercicio, y ahora hablan de transición pacífica, y la respuesta es sí, la quiero, pero quiero tener una elección honesta, al igual que todo el mundo. Cuando veo miles de tarjetones tirados en la basura y que de hecho llevan mi nombre en ellos, pues eso no me hace feliz".

Aseguró que ha hecho un buen trabajo en el manejo de la pandemia de COVID-19 y se negó a denunciar la teoría de conspiración de QAnon, centrada en la creencia de que los demócratas dirigen una red satánica y que Trump es el salvador.

Al mismo tiempo, su oponente electoral, Joe Biden, desde Pensilvania, criticó la manera como el mandatario ha manejado la crisis por el coronavirus, no solo por sus políticas sino, además, por su discurso.

“Las palabras de un presidente importan, ya sea si son buenas, malas o indiferentes, importan. Y cuando un presidente no usa tapabocas o anda burlándose de gente como yo porque estuve usando tapabocas por mucho tiempo, pues la gente empieza a pensar que no debe ser tan importante", dijo Biden.

También, dio pistas sobre su postura frente a una de las principales críticas que Trump le ha hecho: la supuesta ampliación que haría de la Corte Suprema de Justicia al, según él, llenarla de magistrados liberales.

"No he sido un fan de la ampliación de la Corte porque creo que lo que genera es que, quien sea que gane, seguirá moviéndose en una dirección que sería inconsistente con lo que debería ser manejable. No soy fan, pero esto depende de cómo resulta todo, no sobre quién gane, sino como se maneje”, señaló el demócrata.

Según la más reciente encuesta del Wall Street Journal, Biden aventaja a Trump por 11 puntos porcentuales.