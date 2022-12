Elevan nivel de alerta terrorista en Bélgica por tiroteo en Museo Judío

La portavoz de la Fiscalía belga informó en una conferencia de prensa de que "se ha interceptado y se está interrogando a una persona, pero aún no se sabe si tiene algún vínculo con los hechos", al tiempo que agregó que "la investigación tiene en cuenta todas las pistas posibles".

Igualmente indicó que "se está buscando a otra persona que huyó a pie, pero aún no ha sido identificado. Se están revisando los videos grabados por las cámaras de los alrededores".

La ministra del Interior belga, Joëlle Milquet, manifestó en una comparecencia ante la prensa su preocupación por el suceso y señaló que el Gobierno decidió elevar el nivel de seguridad hasta cuatro en una escala de cinco, y que se ha reforzado igualmente el nivel de seguridad en torno a la sinagoga de Bruselas y de otros edificios judíos de la capital belga.

Agregó que "no hay amenaza ni para la población ni para las elecciones. Estamos ante un tiroteo. No hay que decir cualquier cosa".

Los hechos ocurrieron en torno a las 15.50 hora local, según informan los medios belgas.

La portavoz de la Fiscalía indicó que "una de las víctimas estaba en el interior del museo, al igual que la que resultó herida y está en un estado muy grave", mientras que las otras estaban en la zona de entrada de la institución.

También indicó que tres de las víctimas ya han sido identificadas, pero se desconoce su nacionalidad y si eran visitantes del museo.

La portavoz de la Fiscalía belga, que agregó que las víctimas son "dos mujeres y dos hombres que recibieron disparos en la cara y en el cuello", señaló que se cree "que puede ser un acto antisemita, pero aún no tenemos los datos suficientes para confirmar que lo sea".

Por su parte, el presidente del Comité de Coordinación de Organizaciones Judías de Bélgica, Maurice Sosnowski, consideró en declaraciones a la cadena de televisión RTL-TVI que "es un acto antisemita".

Sosnowski agregó que, no obstante, hay que esperar a los resultados de la investigación federal en curso.

"Es sorprendente que esto haya ocurrido un sábado, en la víspera de las elecciones" federales, regionales y europeas que el país celebra, añadió, y subrayó a la comunidad judía de Bélgica que "las autoridades ya han tomado todas las medidas necesarias para proteger los lugares judíos estratégicos".

La ministra del Interior insistió en que está ante la posibilidad de que sea un delito antisemita que "puede haber esa presunción, pero no hay nada confirmado. Es un museo judío, no es un sitio cualquiera", en declaraciones también a ese medio.

El alcalde de Bruselas, Yvan Mayeur, destacó que "la Policía federal ha constatado que ha habido probablemente un acto terrorista", y agregó que "ya se tienes pistas serias" sobre los posibles autores del tiroteo.

Según el diario La Libre Belgique el supuesto autor de los disparos es un hombre que viajaba en un auto de la marca Audi, que había aparcado su vehículo en doble fila a la entrada del museo y que descendido junto con otro pasajero.

Tras disparar contra las personas que se encontraban en el lugar, volvió a subir a su carro y se dio a la fuga, según ese periódico.

Alguno de los testigos, según los medios belgas, anotó la matrícula del vehículo y la comunicó a la Policía.

El primer ministro belga, Elio Di Rupo, se reunió posteriormente con las ministras del Interior y de Justicia y con el alcalde de Bruselas para analizar la situación.

Di Rupo se declaró "muy consternado por los acontecimientos en Bruselas. Mis sinceras condolencias y todo mi apoyo a las familias de las víctimas y a sus allegados".

Por su parte, el ministro de Exteriores, Didier Reynders, que estaba cerca del lugar cuando ha ocurrido el tiroteo, ha señalado también en su cuenta de Twitter que estaba "conmocionado" por las muertes ocurridas y que sus pensamientos están con las víctimas y sus familias.