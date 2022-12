Ella es Wikie, la ballena asesina más amable que dice ‘hola’ y ‘adiós’

Vive en un zoológico marino de Francia y es la prueba de la gran inteligencia de las orcas.

Como parte del estudio para medir la capacidad de estos cetáceos a la hora de copiar nuevos sonidos, a Wikie se le pidió que repitiera sonidos que nunca había escuchado, incluyendo los de otras orcas.

Después se le pidió que repitiera palabras emitidas por los humanos. El resultado sorprendió a los investigadores, pues copió la tonalidad, melodía y ritmo de las sílabas.

Escuche aquí a Wikie:

¡Escúchela! Orca de un zoológico aprendió a decir ‘hola’, ‘adiós’ y... Según Josep Call, investigador, “lo que está haciendo es aprendiendo a producir un nuevo sonido que no está en su repertorio natural, lo que no significa que esté conversando”.

“Las orcas tienen otra estructura vocal anatómica. No tienen cuerdas vocales. Realmente hacen sus sonidos con su espiráculo u orificio ventilador, que tienen sobre la cabeza y conectado a los pasajes nasales”, dice por su parte José Abramson, otro científico.

Expertos aseguran que el descubrimiento constituye una prueba más de la inteligencia de estos animales, pues una de las cosas que impulsó la evolución de la inteligencia humana fue la habilidad de aprender socialmente.

¡Escúchela! Orca de un zoológico aprendió a decir ‘hola’, ‘adiós’ y...