Ellas son ‘las muñecas del petróleo’, esposas y amantes de corruptos ligados a Pdvsa

No para el escándalo en Venezuela por la red de corrupción ligada a Pdvsa y que legitimaría capitales extraídos utilizando a las llamadas ‘muñecas del petróleo’, un grupo de jóvenes que, según el presidente Nicolás Maduro, también estaban vinculadas a actividades de prostitución.

Ellas son mujeres jóvenes, esposas y amantes de funcionarios y empresarios que han sido ligados a la trama de corrupción petrolera.

Las ‘muñecas del petróleo’ no ocultaban sus extravagancias en las redes sociales.

Allí dejaban ver las lujosas fiestas que hacían para ellas y para sus hijos, así como viajes por el mundo sin escatimar en gastos. Se definían como empresarias, pero el dinero en realidad provenía de los negocios oscuros en la industria petrolera.

Según el presidente Maduro, también formaban parte de una red de prostitución.

El mandatario venezolano aseguró que “se ha logrado capturar una parte de las riquezas, mansiones, por aquí, por allá, en el Country Club, mansiones, donde hacían orgías terribles”.

El presidente, que ya antes ha anunciado cruzadas contra la corrupción, cuestionó que varios de sus excolaboradores, hoy detenidos, llevaran una vida llena de "extravagancias".

“Yo no me pongo triste, no tengo tiempo para eso, yo lo que estoy es arrecho con todos estos bandidos y voy a actuar hasta la profundidad más grande que pueda llevar como presidente contra estos bandidos que han robado un pueblo”, sentenció.

Por el momento, de las ‘muñecas del petróleo’ solo está detenida Johanna Torres, cuyos videos de sus excentricidades en Dubái inundan las redes sociales.

La Fiscalía está tras la búsqueda de Ximena Cagide Parada, Olvany Gaspari, Railin Elizabeth Yepez y Yuravic Ravello.

También se ha difundido el estilo de vida de las esposas de varios detenidos, entre ellas se encuentran Hannelly Quintero, que promocionaba las mejores fiestas de cumpleaños con su príncipe Bernardo Arosio, quien hoy luce un uniforme naranja, preso en el Sebin.

Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional en 2015, pide “que se condene duramente por estos crímenes, porque son crímenes de lesa humanidad, cuando han robado más de 21.000 millones de dólares a expensas del dolor de los venezolanos. Indudablemente estas personas tienen que ser doblemente condenadas”.

Esto parecer ser la punta un iceberg que podría esconder a otras piezas claves del chavismo y sus mujeres, que insisten en el bloqueo económico para ocultar el dinero faltante en las arcas de Pdvsa.