Ellos son los dos colombianos que iban en avión que chocó en Alpes franceses

Gobiernos de América Latina expresaron este martes su consternación por el accidente sufrido por un avión de la compañía alemana Germanwings con 150 personas a bordo y se solidarizaron con las familias de las víctimas, entre las cuales hay dos colombianos y posiblemente también dos mexicanos.

El Gobierno de Colombia confirmó que dos nacionales de ese país perdieron la vida en el accidente, del que al parecer no hay supervivientes, y el de México dijo tener "indicios" de que puede haber dos mexicanos, pero subrayó que "hasta no cumplir con todos los protocolos de identificación, esta información no podrá ser confirmada de manera plena y oficial".

Según la Cancillería colombiana, María del Pilar Tejada, de 33 años, y Luis Eduardo Medrano Aragón, de 33, perdieron la vida en el accidente de acuerdo con la información proporcionada por la aerolínea a sus respectivas familias.

Los Gobiernos de México y Colombia expresaron sus condolencias por la tragedia aérea, especialmente a España y Alemania, países de los que eran la mayoría de los pasajeros del avión siniestrado.

El avión, un Airbus A320, había despegado de Barcelona (España) y se dirigía a Düsseldorf (Alemania) cuando se estrelló en una zona alpina del sur de Francia por causas aún no determinadas.

La violencia del impacto, indicó hoy el ministro del Interior de Francia, Bernard Cazeneuve, deja pocas esperanzas de encontrar supervivientes.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, expresó hoy su solidaridad a los Gobiernos de España y Alemania por el accidente.

"Mi solidaridad con los familiares de las víctimas del accidente aéreo ocurrido en Francia, así como con los Gobiernos de Alemania y España", afirmó Peña Nieto a través de su cuenta en Twitter.

También el Gobierno de Uruguay hizo llegar hoy sus "más sinceras condolencias y sentimientos de solidaridad a los gobiernos y pueblos de Alemania y España".

En un breve comunicado divulgado por la Cancillería, el Gobierno de Guatemala expresó sus condolencias a las familias de las víctimas por el "lamentable accidente aéreo" y "se solidariza con los países afectados, por la triste tragedia que dejó irreparables pérdidas de vidas humanas".

El Gobierno paraguayo expresó su pesar por el accidente del avión de la compañía Germanwings y "sus más sentidas condolencias y su solidaridad con los familiares de la tripulación y de los pasajeros del avión accidentado".

Por su parte, el Gobierno de Venezuela expresó "consternación" por el accidente aéreo ocurrido en los Alpes franceses.

"Lamentamos profundamente esta tragedia que enluta al continente europeo y al mundo entero", dice el texto del ministerio de Exteriores de Venezuela.

Según el diario O Globo, el brasileño Rafael Rebello se salvó de morir en el accidente porque a último momento cambió de compañía aérea para viajar a Alemania.

Rebello dijo que sigue "temblando" desde que se enteró de que el vuelo que pretendía tomar rumbo a Alemania era el 4U9525 entre Barcelona (España) y Düsseldorf (Alemania) que se estrelló en los Alpes franceses con 150 personas a bordo.

La noticia del accidente se la dio un cliente que conocía su intención de viajar a Alemania por motivos profesionales y que lo llamó "para saber si estaba vivo", dijo Rebello en declaraciones a la edición en internet del diario brasileño O Globo.

"Me entró el temblor y todavía estoy medio temblando", confesó el brasileño, quien se mostró muy agradecido a su cliente alemán por permitirle adelantar la reunión, lo que le llevó a viajar en otra compañía.

"Me salvaste la vida", dijo.